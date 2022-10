Edoardo Donnamaria censurato al GF Vip 7. Nelle scorse ore il concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato della coppia nata durante la scorsa edizione, quella composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Il mese scorso la coppia è stata protagonista sul red carpet di “The Son” alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’ex tronista di Uomini e Donne si è inginocchiato davanti alla fidanzata, al pubblico e fotografi presenti per la proposta di nozze e i due sono stati molto criticati perché il tappeto rosso era quello di un film drammatico che tratta il tema della salute mentale che vede protagonista Hugh Jackman.

Leggi anche: “Ma che state combinando”. GF Vip 7, il momento intimo scoperto sotto le coperte





Edoardo Donnamaria censurato al GF Vip 7 su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Le critiche sono arrivate anche dalla stampa estera. Il giornalista britannico Jack King, della squadra di GQ, ha scritto su Twitter: “Non un influencer italiano che fa la proposta di matrimonio alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”. Subito era arrivata la replica di Basciano: “La proposta non è legata al film caro Jack”. Ma torniamo alla bomba su Sophie e Basciano lanciata all’interno della Casa da Edoardo Donnamaria, censurato dal GF Vip 7.

Parlando con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez ha tirato in ballo due ex vipponi raccontando particolari ‘a luci rosse’ su quanto accadeva tra i due all’interno della Casa. Durante il racconto Amaurys ha chiesto qualche particolare in più e se la coppia avesse avuto un rapporto completo all’interno della casa. “Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?“, ha chiesto Perez, Edoardo ha risposto di no, e a quel punto, poco prima della censura, ha detto: “Però Basciano si è fatto fare da lei un…”.

Comunque edoardo che dice che sophie a basciano gli ha fatto un lavoro di bocca, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere.Ecco cosa vuole da antonella e perché ci torna, perché è un affamato. #GFvip #Gintonic — Bitchbye (@Bitchby34793686) October 14, 2022

Edoardo Donnamaria è stato censurato dal GF Vip 7, ma pochi secondi prima la telecamera ha fatto in tempo a fare un gesto che ovviamente è diventato virale sul web. A questo punto la regia del Grande Fratello Vip ha censurato Edoardo Donnamaria cambiando l’inquadratura della telecamera, ma ormai era troppo tardi. Sui social i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono scagliati contro il vippone.