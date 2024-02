Uomini e Donne, si preannuncia una puntata piena di colpi di scena la prossima che il pubblico vedrà in onda su Canale 5. C’è di mezzo ancora una volta Ida Platano, ma spazio anche al suo ex corteggiatore, Ernesto Russo, che dopo essersi auto eliminato è tornato in studio ma in veste di cavaliere del Trono Over, e alla coppia formata da Marco Antonio ed Emanuela, che a distanza di settimane dal loro addio sveleranno come procedono le cose.

Ernesto Russo ha subito “movimentato” il Trono Over, specie quando si è detto molto interessato a Barbara De Santi, da sempre il suo sogno proibito ha confessato. Ma a quanto pare la loro uscita è stata tutto fuorché piccante: con grosso stupore dei presenti in studio non sarebbe scattato nemmeno un bacio tra loro, dicono le anticipazioni.

UeD, Mario di nuovo alla corte di Ida: la sua reazione

Ma, nemmeno a dirlo, la parte più interessante della puntata riguarda Ida Platano. Anche perché la scorsa si era chiusa con un “mezzo scoop” di Maria De Filippi. Mezzo perché la conduttrice aveva parlato di un suo ex pronto a tornare senza svelare il nome. Il pensiero, di molti ma soprattutto di Gianni Sperti, è subito volato a Riccardo Guarnieri.

Che forse tornerà davvero, anticipano sempre i beninformati su Uomini e Donne, ma per ora i fan si dovranno accontenterà del rientro di Mario Cusitore. Dopo essere stato eliminato dalla tronista per via delle numerose e continue segnalazioni su di lui, il corteggiatore ha deciso di tornare sui suoi passi dopo quell’uscita in fretta e furia e senza commenti.

Sia lui che Ida Platano avevano evitato ulteriori confronti ma nella nuova puntata rieccolo in studio a quanto pare per scusarsi per quello che è successo e chiedere di avere una seconda possibilità. La reazione della tronista? Sarà molto fredda e sottolineerà di voler prendersi del tempo per pensare. Gli darà ancora fiducia oppure si concentrerà su Sergio e Pierpaolo?