Una grande sorpresa all’Ariston per il cantante in gara. Il Festival di Sanremo per molti artisti è anche una questione di famiglia. Le canzoni si intrecciano con il vissuto di chi si esibisce sul palco. Il passato e il presente che si incontrano. Anche l’edizione in corso ha confermato questo fatto. Ieri, nel corso della serata cover, uno dei big della canzone italiana ha ritrovato una persona speciale tra il pubblico del Teatro Ariston. E non era sola. Al termine della sua esibizione il cantate famoso ha fatto notare a tutti questa presenza.

La storia del Festival è anche questa. Il cantante 20 anni fa era diventato padre e trionfava a Sanremo con una canzone dedicata a sua figlia appena nata. Di tempo ne è passato da allora e ovviamente la vita è andata avanti. Quella bambina è cresciuta ed è diventata una donna. Ieri, sera mentre il padre si esibiva sul palco con la canzone che le aveva dedicato, lei era seduta in platea a fare il tifo per lui.

Jolanda Renga con Filippo, sorpresa per papà Francesco al festival

Lui è Francesco Renga, lei invece è Jolanda, la figlia che il cantante bresciano ha avuto con Ambra Angiolini. Renga è in gara a Sanremo insieme a Nek. Quello che Renga ha vissuto ieri è stato uno dei momenti più particolari della serata. I cantanti si esibivano in cover oppure come nel caso di Renga e Nek nell’esecuzione di vecchi cavalli di battaglia.

Terminta la performance il cantante si è avvicinato ad Amadeus e ha detto: “Ho dedicato Angelo vent’anni fa ad una donna che fa era una bimba”. Poi si dirige verso la platea. “Dove sei?”, ha gridato guardando tra i sedili. Alla fine Renga ha trovato la figlia, i due si sono sorrisi e tra loro è scattato l’abbraccio.

Dopo la commozione per l’incontro davanti alle telecamere tra padre e figlia, c’è stato spazio anche per una gag. Francesco ha rubato la borsetta alla ragazza, imitando tutti i cantanti rock che in questo festival hanno fatto lo stesso. “Scusa, devo fregare una borsa”, le dice ridendo. Poi una frecciata a Filippo, fidanzato della ragazza, che è seduto accanto a lei: “Filippo”, le dice, “poi facciamo i conti dopo”. Una battuta detta ovviamente in tono ironico.