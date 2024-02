Francesco Renga, che in realtà si chiama Pierfrancesco, è un cantautore italiano. Papà di origine sarda e madre siciliana, è nato a Udine ma cresciuto a Brescia. A 15 anni fonda con alcuni suoi amici una band dal nome Modus Vivendi che partecipa a un concorso fra gruppi in cui ci sono anche i Timoria, con cui poi Francesco Renga inizia a collaborare e dove resta per ben 13 anni. Insieme partecipano al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani dell’edizione andata in scena nel 1991, e vincono il Premio della critica con il brano ‘L’uomo che ride’.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Con ‘2020 Speedbell’, invece, ottengono il disco d’oro, e vende di più di 40mila copie nel 1995. Due anni dopo i dissapori tra Renga e Omar Pedrini portano alla separazione del cantante dal resto del gruppo e il conseguente inizio della carriera da solista, nonostante le voci che iniziano a circolare su un suo subentro a Piero Pelù, che nel frattempo aveva lasciato i Litfiba. Voci che si placano quando Renga afferma in un’intervista che “dopo il divorzio dai Timoria di tutto ho voglia tranne che rientrare in un gruppo”.





Chi è Francesco Renga: anni, altezza, peso, figli, la fidanzata dopo Ambra

Il successo di Francesco Renga come solista arriva in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2001, dove gareggia fra i Giovani con il singolo Raccontami…, scritto con Umberto Iervolino che gli vale il Premio della Critica ed esplode definitivamente nel 2005, quando Renga vince la 55esima edizione del Festival con la canzone ‘Angelo’.

Per continuare a leggere clicca su Successiva