La decisione del Grande Fratello di regalare un pomeriggio di assoluto relax ai concorrenti veterani ha scatenato un’ondata di polemiche e reazioni contrastanti tra i fan del reality show. Per chi fosse rimasto indietro, mercoledì gli autori hanno convocato Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio in tugurio. Poi hanno lasciato la Casa e il pubblico con tanti interrogativi. Più tardi si è scoperto l’arcano: sono stati in spa.

Finita l’esperienza, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo perché proprio in quella giornata si sarebbe svolta la tumulazione del padre, venuto a mancare a inizio anno. Si è sentita in dovere di scusarsi con la sua famiglia per non essere stata presente: “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, scusatemi. Mi dispiace tanto. È veramente troppo“, ha detto mentre si trovava con Fiordaliso, che ha provato subito a rincuorarla.

GF, bufera su Anita e l’autore

Per molti spettatori, così come per Vittorio, gli autori del Grande Fratello avrebbero potuto scegliere un altro giorno per questo premio: “Sapevo che poteva essere un po’ lunga per lei. Infatti non capisco perché le hanno fatto fare ‘sta cosa oggi…”, ha detto il modello trovando l’appoggio di molti spettatori, che sui social hanno accusato la produzione di insensibilità nei confronti dell’attrice.

Ma non solo. Uscita la notizia della sorpresa per i concorrenti veterani, tantissimi utenti si sono scagliati contro Anita, di nuovo accusata di essere “raccomandata”. Da mesi ormai circola il rumor su una presunta relazione tra la bionda romana e Alessandro Santucci, un autore del reality, e non c’è giorno in cui i fan non trovino conferme, a loro dire.

Sì, è successo anche con la spa perché, ha ricordato più di qualcuno, guarda caso era un suo desiderio e, ancora, per altri era già a conoscenza del premio per via della sua (presunta) posizione. E così sotto il post del Grande Fratello si leggono commenti come “Ecco che significa avere il fidanzato autore”, “Anita aveva chiesto una spa…vediamo se è stata accontentata”, “Anita chiede, Santucci risponde!!!!!” .