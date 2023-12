All’improvviso si è presentato a Uomini e Donne per Ida Platano ma Ernesto Russo è un vecchio protagonista del dating show di Maria De Filippi. Aveva partecipato anni fa (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr) ed è tornato per corteggiare la ex dama del Trono Over che, come ha raccontato lui stesso, ricordava di aver visto durante un’ospitata nel programma nel 2017. Ha un aspetto completamente diverso dai tempi in cui si fidanzò con Laura Cola e in questi anni ha girato il mondo.

Attualmente è impegnato nella realizzazione di un nuovo progetto di ristorazione che coinvolge suo figlio, come sempre nella zona che ormai, per lui, è casa, ovvero Sabaudia, dove tutto è iniziato. Ma in questi anni è stato per un periodo in Russia, poi ha vissuto tre anni a Londra e ancora, prima si è trasferito a Miami e infine in Jamaica. Oltre alla cucina si è dedicato alla meditazione e ora, dopo anni di lontananza dal piccolo schermo, vuole rimettersi in gioco con Ida Platano.

Leggi anche: “Ecco chi è Ernesto”. A Uomini e Donne per Ida Platano, poi choc quando si scopre che è lui





Ernesto Russo di Uomini e Donne anche attore

Non si è più visto in tv Ernesto Russo, che prima di farsi conoscere a UeD era conosciuto come chef ed esperto di ristorazione. E infatti non sono mancate apparizioni al Tg5 nella rubrica “Gusto”, o anche programmi dedicati principalmente alla cucina, come quello in cui, in sella ad una moto, si presentava a casa di chi voleva testare la sua cucina, ovvero Chef a domicilio per perfetti sconosciuti su Food Network.

Ancora, il cavaliere è stato ospite anche in trasmissioni di altre reti, come Tv2000, o anche ricette pubblicate su note riviste. Ma pochi forse ricordano che ha anche debuttato anche come attore in alcune fiction tv di successo, dalla seconda parte de I Medici su Rai1 a Ultimo, con Raoul Bova, su Canale 5 dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

“Sono molto felice di aver girato la fiction con Bova – diceva in un’intervista all’Ansa nel 2017 – in cui interpreto un poliziotto della sua squadra e sono molto soddisfatto di aver girato per tutta l’estate la seconda stagione de I Medici, dove mi vedrete nel ruolo di un guerriero dell’esercito degli Sforza”. Ma oggi la recitazione resta per Ernesto Russo, 46 anni, una passione e non un vero lavoro. Il suo profilo Instagram vanta ad oggi più di 4mila follower, un numero sicuramente destinato a crescere grazie a questo ritorno a UeD.