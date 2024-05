La notizia più importante è stata rivelata nella giornata del 31 maggio. Fiorello sarà sostituito dalla Rai, infatti non condurrà più VivaRai2 e ora si è anche scoperto chi dovrebbe subentrare. Scelto infatti un conduttore che pure farà fare tantissime risate ai telespettatori, pronti a divertirsi anche nella prossima stagione televisiva della tv pubblica italiana.

Fiorello è certo che sarà sostituito dalla Rai, come da lui ammesso. Infatti, sembra che si sia anche temporaneamente ritirato e solamente in futuro svelerà cosa intenderà fare. Ma andiamo a vedere insieme chi dobbiamo aspettarci sullo stesso canale e praticamente alla stessa ora, dato che in viale Mazzini avrebbero intenzione di confermare una trasmissione simile di mattina.

Fiorello sostituito dalla Rai: chi subentra

Già il sito TvBlog, riferendosi a Fiorello e al fatto che sarà ovviamente sostituito dalla Rai, aveva confermato che ci dovrebbe essere un programma simile: “Sarà un varietà del mattino a tutto tondo. Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro, Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto che stanno andando a scuola o al lavoro. L’Italia e gli italiani, direttamente al loro fianco. Che sia una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo”.

Successivamente il sito BubinoBlog ha confermato la notizia, aggiungendo un dettaglio prezioso. Ovvero che al posto di Fiorello dovrebbe arrivare Andrea Perroni: “Dalla prossima stagione autunnale, al posto di Viva Rai2 di Fiorello, dovrebbe esserci in base a quanto abbiamo appreso poco fa, un nuovo programma sulla falsa riga di quello del conduttore siciliano. Alla conduzione dovrebbe esserci Andrea Perroni con il supporto di altri comici. Si sta altresì pensando a un programma on the road con una postazione ad hoc nelle varie stazioni ferroviarie italiane (ogni settimana una diversa) oppure con una postazione fissa, oppure ancora si sta valutando anche la possibilità di fare una sorta di edicola viaggiante”.

Andrea Perroni, 43 anni, è un attore e comico nonché conduttore radiofonico e televisivo. Ha iniziato ad essere noto nel 2005, grazie a Colorado Cafè Live. Poi è stato a Guida al campionato e Zelig. Dal 2018 lavora a Radio 2 Social Club, in onda su Rai2, ma in radio ha cominciato dal 2010. E ora potrebbe avventurarsi in questo percorso interessante.