Oltre un mese fa la notizia dell’addio di Amadeus alla Rai e l’arrivo a Canale Nove. Un ontratto di quattro anni per un programma di access prime time (la fascia oraria dopo il Tg1) e due in prima serata (uno in autunno e l’altro in primavera). “Amadeus collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”, le parole nella nota di Warner Bros. Discovery.

“Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Warner Bros. Discovery, gruppo media leader a livello globale, vuole essere ancora più protagonista in Italia con il canale Nove — sempre più ricco di artisti e formati unici e distintivi — con l’intero portfolio di canali tv free e pay, con lo sport, le piattaforme digitali e la produzione e distribuzione cinematografica”, aveva commentato entusiasta Alessandro Araimo, amministratore delegato del gruppo che è riuscito a ‘strappare’ Amadeus alla Rai.

Fiorello e Amadeus di nuovo insieme nello speciale su Sanremo 2024

Un addio che ha colto di sorpresa tanti telespettatori affezionati del conduttore, ogni sera in onda con il programma Affari Tuoi, che dalla prossima stagione dovrebbe andare a Stefano De Martino. Cosa farà la storica spalla di Amadeus – ovvero Fiorello – dopo l’addio del conduttore non è dato sapere. Conclusa la stagione di Viva Rai2, il conduttore non ha dato una risposta a chi gli chiedeva del suo futuro.

Intanto Amadeus e Fiorello torneranno insieme in Rai, perché in attesa del prossimo Festival di Sanremo, quello targato Carlo Conti, la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale che mostrerà il dietro le quinte dal teatro Ariston registrato durante tutta la settimana sanremese. L’annuncio è arrivato anche sui social, dove cinguettirai ha pubblicato lo spot del programma.

Astinenza da #Sanremo2024?

Arriva il docufilm che racconta il dietro le quinte del quinto Festival di Amadeus.



Le emozioni di tutti i cantanti e la macchina dietro il più grande spettacolo italiano.#Sanremo #DietroLaQuinta sabato 8 giugno, in seconda serata, su Rai 1. https://t.co/3lVW7rQLg0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 28, 2024

Il filmato pubblicato da @cinguettirai si apre con la vincitrice del festival di Sanremo, Angelina Mango, impegnata a provare ‘La Noia‘, il brano che l’ha fatta trionfare nella kermesse canora e le ha permesso anche di partecipare all’Eurovision a Malmo. Nel filmato c’è anche uno spezzone di un’intervista rilasciata da Diodato: “Non percepisco la gara, percepisco la felicità di stare su quel palco“, dice il cantante. E ancora Loredana Bertè che confessa di essere “terrorizzata“.