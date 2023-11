Ecco chi è stato a far assumere Andrea Giambruno. Sembrerebbe, almeno a detta di Repubblica, che Andrea Giambruno non si entrato in Mediaset per meriti lavorativi, o quantomeno non soltanto per quelli. Secondo il quotidiano infatti, ci sarebbe una persona molto famosa ed influente dietro all’assunzione del giovane che diventerà poi il compagno della futura Premier italiana Giorgia Meloni. In questi giorni non si fa che parlare di lui e dei suoi famosi fuorionda di Striscia la Notizia.

A riguardo Antonio Ricci ha detto di Giambruno che se parlasse l’ex compagno di Giorgia Meloni “scoppierebbe un casino”. Ma ci pensa la Repubblica a dare un punto di vista nuovo di Andrea Giambruno e della sua storia televisiva. “Ad aprirgli le porte di Mediaset è stata una telefonata. Un autorevole esponente lombardo di Fratelli d’Italia che conosce bene anche Adriano Galliani e Mauro Crippa”. Poi il quotidiano dice: “Viene da una famiglia borghese, studia all’Università Cattolica del Sacro Cuore”.





E ancora riporta Repubblica: “Poi va a lavorare a Telenova e intorno al 2010 inizia a collaborare con Mattino Cinque, allora diretto da Claudio Brachino. A segnalarlo è Lele Mora, ma chi frequentava in quegli anni viale Monza assicura: ‘Giambruno non era uno che saliva al secondo piano dell’appartamento di Lele, dove c’erano molte donne e ragazzi belli’. La carriera prosegue con l’approdo a Quinta Colonna con Paolo Del Debbio e poi il ritorno a Mattino Cinque, dove cura la nota politica”.

Poi scrive il quotidiano: “Nel frattempo Giambruno ha conosciuto Giorgia Meloni negli studi di Mediaset. Poco dopo l’inizio della relazione va a lavorare a Matrix a Roma. È ancora un semplice ‘collaboratore’ dell’azienda. La trasmissione la conduce Luca Telese. Poi arriva la telefonata: ‘Assumetelo’. Perorata dall’autorevole esponente lombardo di FdI di cui non si fa il nome”.

A quel punto Giambruno “Passa a Tgcom24 e arriva a condurre qualche telegiornale. Finisce però di nuovo dietro le quinte dopo l’intervista in cui Meloni dice che non deve nulla a Berlusconi. Quando arriva la conduzione di Diario del Giorno diventa spavaldo”. Sappiamo bene come va a finire questa storia. Ma chi è stato ad averlo segnalato? Il nome secondo Repubblica è uno solo: Fedele Confalonieri, braccio destro storico di Silvio Berlusconi.

