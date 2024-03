Tra gli eliminati del Grande Fratello Mirko merita un posto a parte. Da quando è fuori, con Greta e soprattutto Perla ancora dentro la casa, non c’è stata puntata in cui sia stato chiamato a intervenire da Alfonso Signorini. E poi confronti su confronti con la ex fidanzata con cui sembra finalmente già scritto il ritorno di fiamma una volta che sarà finito il reality show di Canale 5. E naturalmente i fan dei Perletti contano i minuti ormai.

Insomma, l’ex protagonista di Temptation Island è diventato super popolare, al punto da essere accolto da una folla di persone come una vera star. È successo all’evento organizzato a Napoli dall’ex coinquilino Ciro Petrone. Anche lui volto del docu reality estivo di Filippo Bisciglia ed ex concorrente del Grande Fratello, ha inaugurato un nuovo negozio di abbigliamento e ha invitato anche Fiordaliso, Samira Lui, Angelica Baraldi e Marco Maddaloni.

Leggi anche: “Lo sai che ti amo”. Grande Fratello, spunta il bigliettino segreto di Beatrice: lui l’ha appena visto





Mirko, chi è la ragazza con cui è stato fotografato

Ma i video dell’arrivo di Mirko al negozio, che come detto è stato accolto da un bagno di folla, sono diventati subito virali. Anche perché molti hanno notato come sia stato “scorato” all’ingresso da quelle che sembrano delle guardie del corpo. È anche uscito dal locale per urlare “dove sono le ‘Perline’?” scatenando così tutti i presenti.

Lo stesso Mirko si è detto molto emozionato per tanto affetto: “Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento in cui mi sono commosso, grato di tutto ciò – ha commentato poi tra le Storie – Qualcuno dirà che è esagerato: può essere vero, come vero è ciò che arriva dritto al cuore delle perone. Non smetterò mai di dirvi grazie. Vi voglio bene”.

Per mettere a tacere voci che stanno uscendo su #Mirko: la ragazza in foto si chiama Rebecca ed è la responsabile marketing di un’azienda noleggio auto con cui si saranno spostati i ragazzi per andare all’evento di #Ciro #grandefratello #Perletti #Perla pic.twitter.com/fheY70HN7F — occhioallapenna (@simonabastiani) March 18, 2024

E chissà cosa dobbiamo aspettarci all’uscita di Perla dal Grande Fratello, anche lei amatissima dal pubblico… Ma a proposito dell’inaugurazione del negozio di Ciro, tra i tanti video e foto uno scatto ha sollevato una polemica. Quello di Mirko immortalato vicino a una ragazza. Chi è? Mistero svelato e pettegolezzi azzerati: “Si chiama Rebecca ed è la responsabile marketing di un’azienda noleggio auto con cui si saranno spostati i ragazzi per andare all’evento”, si legge su Twitter. Dunque nessun gossip amoroso.