Importante novità per Pierpaolo Pretelli, che ha scoperto cosa gli riserverà il prossimo futuro. Parliamo di qualcosa di molto vicino, che gli permette di avere una svolta nella sua carriera. Un sogno atteso a lungo e che ora è stato finalmente realizzato. L’annuncio è arrivato in diretta televisiva attraverso anche l’ausilio di un video, che ha fatto capire tutto.

Dunque, Pierpaolo Pretelli è stato ospite dell’importantissimo programma Rai e ha scoperto cosa sta per succedergli. Un futuro più che radioso per il giovane, il quale è riuscito a ottenere un ruolo molto suggestivo. Aveva fatto un annuncio ufficiale e alla fine la sua richiesta è stata accolta. Un desiderio che si è trasformato da sogno a realtà in pochissimo tempo.

Pierpaolo Pretelli, notizia bomba sul suo futuro: cosa sta per fare

Durante la trasmissione La vita in diretta di Alberto Matano, il conduttore ha trasmesso un video inerente Pierpaolo Pretelli. Che si era posto un obiettivo da raggiungere per il futuro a breve termine. All’esterno della sede Rai, con l’utilizzo di un megafono, l’ex Grande Fratello Vip aveva urlato: “Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo. Ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque? Pure in Inghilterra l’hai mandata. Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo”.

E sarà davvero così, infatti Pretelli sarà a Sanremo 2024 in veste di inviato proprio de La vita in diretta. Matano ha infatti esclamato in studio: “Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. L’appello ha funzionato. Non vediamo l’ora di vederti in azione“.

Il pubblico non vede l’ora di vederlo all’opera in questa nuova veste, ma certamente Pierpaolo Pretelli sarà all’altezza della situazione, dato che ha lavorato duramente per arrivare a questo traguardo.