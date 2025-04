Il Grande Fratello è finito da settimane ma l’attenzione sui protagonisti di questa ultima edizione resta altissima. Tra chi si lascia e chi continua a vivere alla grande la propria storia, chi si frequenta anche nella vita vera e chi chiude o recupera i rapporti di carne al fuoco ce ne è parecchia. E oltre agli annunci e i video dei diretti interessati naturalmente non mancano i retroscena.

L’ultimo, oltretutto, è doppio. Arriva da Amedeo Venza, che nelle Storie Instagram più recenti sgancia due bombe gossip. La prima su Shaila e Zeudi che, si ricorderà, si erano allontanate bruscamente ai tempi del reality di Canale 5 dopo settimane di amicizia intensa.

“È colpa di Alfonso”: la notizia su Chiara

Pochi giorni fa le due sono riapparse insieme in un video sui social, mentre ballano sorridenti, come ai vecchi tempi. “So che Zeudi ha scritto per prima a Shaila quando ha saputo che stava molto male. Si sono scritte, telefonate e parlate, e hanno deciso di riprendere il loro rapporto”, ha svelato l’esperto di gossip.

Che è tornato anche sul rapporto tra Lorenzo e Chiara. Dopo la finale del Grande Fratello, un utente aveva scritto a Venza riferendogli che ol modello seguiva la fidanzata di Alfonso su Instagram, ma quest’ultima non aveva ricambiato il follow. “So per certo che Alfonso è geloso… abbiamo amici in comune. Ha chiuso con Federica, ha iniziato subito con Chiara, ma con lei durerà poco, già si capisce. Scommettiamo che ora per salvare la faccia a lui mette il segui?”.

“Sì, Alfonso non vuole che Chiara segua Lorenzo! Cominciano le tarantelle”, aveva commentato l’esperto di gossip. Poi è successo che nei giorni successivi il modello milanese ha a sua volta smesso di seguire Chiara ed ecco il nuovo retroscena di Venza, secondo cui i rapporti tra i due sarebbero raffreddati. “Si starebbe un po’ affievolendo il rapporto tra Chiara e Lorenzo, e non di certo per colpa di quest’ultimo. Ma siccome il fidanzato di Chiara (Alfonso, ndr) è un po’ così, lei purtroppo si deve adeguare”. Amicizia finita, dunque, e per colpa del fidanzato di lei?