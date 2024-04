Ad Amici 23 è successo un episodio alquanto inspiegabile. Un allievo è sparito completamente e in tanti si stanno chiedendo cosa sia successo, mentre ci troviamo nel pieno del serale. Il prossimo appuntamento con Maria De Filippi è previsto per sabato 20 aprile, quando scopriremo anche chi sarà eliminato dopo il rinvio disposto da Michele Bravi nello scorso weekend.

A rischio restano Sarah e Lil Jolie e solo una di loro resterà ad Amici 23 per inseguire ancora il sogno della vittoria. Intanto, un allievo è sparito e i telespettatori stanno cercando di comprendere cosa stia accadendo in questi giorni in casetta. Sono emerse delle ipotesi, anche se la parola definitiva spetterà alla trasmissione, che potrebbe pure emettere qualche comunicato ufficiale.

Amici 23, allievo sparito improvvisamente: che succede

In realtà questo episodio verificatosi nelle ultime ore ad Amici 23 non sarebbe l’unico. Questo allievo sparito dalla circolazione durante i daytime pomeridiani lo ha fatto anche in passato. Lui è infatti spesso lontano dagli altri compagni e nelle immagini trasmesse in tv lo si vede molto poco. E sono state avanzate alcune teorie sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a non farsi notare.

Ad essere inquadrato davvero in rare occasioni nei daytime di Amici è il cantante Holden. C’è chi pensa che questa scelta risalga addirittura al litigio avvenuto con Rudy Zerbi prima che iniziasse il serale. E aveva anche paventato la volontà di andarsene. Quindi, si è ipotizzato che possa essere stato portato fuori dalla casetta momentaneamente per farlo riprendere psicologicamente.

Una domanda.. ma perché #Holden non c’è mai e poi mai in ogni cosa che fanno,lo vediamo solo alla puntata,e ogni tanto per sbaglio e di sfuggita,qualcuno mi sa rispondere? #amici24 — Andrea (@Andy_Just_Taki) April 16, 2024

I ragazzi vengono convocati in studio per una sorpresa

Prova a indovinare chi non c'è

Livello facilissimo #amici23#holden pic.twitter.com/U5Rm3w0g4s — Mina (@Minaxxxx16) April 16, 2024

In alternativa Holden potrebbe essere stato contagiato dal Covid o avere l’influenza. Sono tutte teorie del pubblico, che non trovano al momento riscontri ufficiali. Non resta che attendere sviluppi.