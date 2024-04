Ormai non ci sono più dubbi: Amadeus lascerà la Rai. Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi anni grazie alle quattro edizioni del Festival di Sanremo e le trasmissioni come I Soliti Ignoti e Affari Tuoi, il conduttore ha deciso di lasciare l’emittente pubblica italiana per iniziare una nuova avventura professionale sul Canale Nove.

L’annuncio ufficiale è arrivato sui canali social del conduttore, Amadeus ha annunciato ufficialmente il suo addio alla Rai: ha ringraziato il proprio pubblico, l’emittente, i dirigenti, rivelando di aver preso una decisione non semplice. Con un comunicato, la Rai ha fatto sapere di aver preso atto della decisione di Amadeus di lasciare l’azienda, ribadendo il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune.

“Sapete chi altro se ne va?”. Caos conduttori, bomba di Fiorello e altro nome clamoroso: “Al Nove”





Fiorello: “La Rai rischia di perdere Sanremo?”

Amadeus raggiungerà sul NOVE il collega Fabio Fazio, che dopo quasi 40 anni in Rai lo scorso anno aveva annunciato il suo passaggio al NOVE con il programma di successo Che tempo che fa. Dopo l’addio di Amadeus sono arrivate altre indiscrezioni e una di queste riguarda il festival di Sanremo. Ne ha parlato questa mattina Fiorello a Viva Radio Due.

“La Rai rischia di perdere Sanremo? La convenzione scadrà nel 2025 e il sindaco dice che se ne occuperà la prossima giunta. Il mondo discografico giudica le strutture obsolete e spinge per spostare il Festival”, ha spiegato questa mattina il conduttore, che secondo diversi rumor potrebbe seguire l’amico Amadeus sul canale NOVE.

“C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che molto probabilmente potrebbe acquistare Sanremo. Si sa solo che c’è un cambio di nome e da lì si può fare qualche deduzione: si chiamerà Pier Festival. Chissà dove andrà”, ha ipotizzando un probabile passaggio del Festival di Sanremo a Canale 5.