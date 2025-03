Si mette sempre peggio per Lorenzo al Grande Fratello. Infatti, il concorrente è stato attaccato più volte per i suoi atteggiamenti non consoni, ma nelle ultime ore è stato ripescato un video che lo inchioderebbe definitivamente. E smentirebbe tra l’altro la ricostruzione della produzione, che assieme ad Alfonso Signorini aveva considerato corretto il suo comportamento.

Invece Lorenzo si sarebbe reso protagonista di qualcosa che è vietato dalle regole del Grande Fratello. In passato sono fioccate squalifiche per questa motivazione, ma il modello ce l’ha sempre fatta ad evitare sanzioni e poi ha avuto anche il privilegio di diventare primo finalista.

Leggi anche: “Ribrezzo, vergogna”. Grande Fratello, choc su Zeudi. Per colpa delle Zelena scoppia il caso





Grande Fratello, video incastra Lorenzo: “Quella è una bestemmia”

I telespettatori del Grande Fratello che non sopportano Lorenzo hanno deciso di incastrare il gieffino. Sono riusciti a ritrovare un filmato nel quale si sentirebbe una bestemmia di Spolverato, che avrebbe dovuto portarlo alla squalifica. Cosa che non si è mai verificata e che sta facendo imbestialire i suoi contestatori.

In questo video, mentre Lorenzo era in compagnia della figlia di Maria Monsè, Perla, Chiara e Zeudi, avrebbe detto: “P*** D***“, dunque una vera e propria bestemmia. Ma non sono mai stati presi provvedimenti, forse perché gli autori avevano ipotizzato che avesse detto altro. Anche Alfonso Signorini nella scorsa puntata aveva respinto questa teoria della bestemmia. Ma nel pubblico i dubbi permangono.

Inoltre, Lorenzo era pure stato accusato di aver fatto il gesto nazista. Il pubblico si divide tra chi lo difende e chi lo condanna, anche se queste immagini della presunta bestemmia hano fatto indiavolare in molti per il mancato provvedimento del GF.