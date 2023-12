A Uomini e Donne è arrivata una nuova dama. Si tratta di Serena, che non è una persona totalmente sconosciuta. Infatti, nonostante per lei sia la prima esperienza in televisione, era stata nominata perché avrebbe avuto una breve relazione sentimentale con un ex protagonista proprio del dating show di Canale 5. Uno dei più discussi della storia del programma.

Stando a quanto riportato dal sito Isa e Chia, questo nuovo volto di Uomini e Donne conoscerebbe l’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi da ben 13 anni. E questa nuova dama Serena avrebbe poi deciso di andare oltre con quest’uomo. Ora invece è single e si è messa in gioco, accettando di partecipare come dama nel programma Mediaset.

Uomini e Donne, chi è veramente la nuova dama Serena

Dunque, a Uomini e Donne ha fatto capolino la nuova dama Serena che sta conoscendo il cavaliere Marco. Nel suo recente passato ha avuto un flirt con un ex protagonista principale di UeD, che ora non è più presente nel parterre. Diverse segnalazioni erano arrivate all’influencer Deianira Marzano nei mesi scorsi, che confermavano questa storia con l’uomo.

Il cognome della dama Serena è Cimmarrusti e sarebbe stata insieme a Riccardo Guarnieri. Li hanno beccati a Bari, mentre erano intenti a farsi una bella passeggiata, poi erano anche stati avvistati in un ristorante durante una cena. Ma le cose non sarebbero andate come speravano e lei è di nuovo libera dal punto di vista amoroso. Ed è pronta a trovare l’amore della sua vita.

Nella suo biografia Instagram ha scritto che è Miss Sorriso e Miss Beauty 2023 ed è una beauty advisor. Vive a Bari e ha due origini, infatti la stessa Serena ha riferito di essere sia pugliese che siciliana.