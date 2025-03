Siamo a meno di una settimana dalla finale del Grande Fratello e per molti le cose sarebbero già indirizzate. Helena dovrebbe vincere il reality show, secondo quanto emerso in queste ore subito dopo la puntata in diretta del 24 marzo. Coinvolta in questa indiscrezione anche Zeudi, che sarebbe vittima di questa situazione.

Infatti, salvo clamorosi colpi di scena, per chi sta diffondendo questa news sembra chiarissimo che Helena vincerà a mani basse il programma. Ma a dire tutto questo non sono i fan della concorrente del Grande Fratello, ma coloro che non la apprezzano e che si starebbero mettendo l’anima in pace.

Grande Fratello, l’indiscrezione: “Perché Helena vincerà sicuramente”

Coloro che stanno parlando di Helena e del suo possibile successo al Grande Fratello sono certi che Zeudi in qualche modo l’abbia agevolata. Nonostante gli alti e bassi tra le due gieffine, la sudamericana sarebbe stata avvantaggiata da questo rapporto. E vediamo per quale motivo.

Una pagina del social network X ha riportato: “Zeudi di Palma è arrivata in finale grazie al suo fandom. Helena Prestes vincerà il GF grazie all’unione degli altri fandom. In realtà da una certa in poi non è stato più chi vincerà, vincerà il GF di Helena Prestes ma è stato chi vincerà, vincerà il GF di Zeudi di Palma. Helena non vincerà per il suo fandom, ma lo vincerà per l’unione dei fandom contro Zeudi e questo già basta per non definirla più la protagonista”.

E sotto questo post sono partiti degli scontri, infatti per i fan di Helena il merito della finale è tutto suo e non certamente di Zeudi.