Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è concentrata sugli ex concorrenti del Grande Fratello, protagonisti di indiscrezioni, dichiarazioni e gesti che continuano ad alimentare il dibattito sui social e non solo. Tra questi, uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Lorenzo Spolverato, il modello originario di Corsico, finito al centro della scena dopo la rottura con Shaila Gatta, annunciata proprio durante la finale del reality.

Dopo un periodo di silenzio social, Lorenzo è tornato a farsi sentire con un messaggio che ha colpito i fan per la sua sincerità e il tono emotivo. In una storia pubblicata su Instagram, ha scritto:

“Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire. Vi amo”. Un segnale di riconoscenza verso chi, nonostante il caos mediatico, continua a supportarlo. Tuttavia, dietro questo silenzio apparente potrebbe esserci qualcosa di più.

Grande Fratello, Lorenzo dice la verità dopo l’addio di Shaila

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, Lorenzo starebbe preparando un’intervista esclusiva in cui sarebbe pronto a raccontare la sua verità sui fatti accaduti con Shaila, e su cosa sia realmente successo una volta spenti i riflettori del Grande Fratello. Un retroscena interessante che alimenta la curiosità del pubblico, desideroso di conoscere l’altra faccia della medaglia dopo le dichiarazioni della ballerina.

Fonti vicine al modello rivelano che Lorenzo non si sarebbe mai aspettato una rottura in diretta televisiva, colto di sorpresa da una decisione che – come anticipato da Biagio D’Anelli e Grazia Sambruna – è stata vissuta da lui come una vera e propria doccia fredda. Lo shock iniziale lo ha spinto a chiudersi nel silenzio, nonostante abbia comunque voluto ringraziare i fan per i tanti regali e l’affetto ricevuto nei giorni successivi.

Intanto, Lorenzo è stato visto in compagnia di altri ex gieffini come Michael Castorino, Stefano Tediosi e Federica Petagna, a testimonianza del fatto che l’amicizia nata nella casa continua anche fuori. Con l’intervista all’orizzonte e un pubblico sempre più curioso di sapere cosa sia realmente accaduto tra lui e Shaila, la storia di Lorenzo Spolverato potrebbe presto avere nuovi, inaspettati capitoli.