Giovedì 23 maggio è stata registrata la puntata di Verissimo dedicata ad Amici 23 e gli ospiti sono stati i finalisti di questa seguitissima edizione vinta inaspettatamente da Sarah Toscano. La puntata andrà in onda domenica 26 maggio alle 16:30, ma ci sono già delle anticipazioni delle interviste rilasciate dai ragazzi e ovviamente non sono mancati i commenti sugli amori veri o presunti che sono nati quest’anno in casetta.

Quest’anno sono nate diverse coppie, ma alcune si sono già lasciate, come Ayle e Lucia, che secondo le ultime notizie non si seguono più neanche su Instagram. Una delle coppie più rodate è quella ormai formata da Petit e la ballerina Marisol; i due sono riusciti ad arrivare fino alla finale, sempre sostenendosi e proprio a Verissimo i due hanno parlato dell’importanza di aver condiviso questo percorso.

Amici 23, nuova segnalazione su Mida e Gaia

Non sono mancati rumor su Sarah e Holden, ma i due hanno smentito le voci di un flirt e hanno parlato di una bellissima amicizia. “Holden? È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene”, aveva detto la cantante a Cosmopolitan.

Poi c’è stata un’altra coppia che ha fatto sognare è quella formata da Mida e Gaia. I due si erano fidanzati nel corso del talent, ma avrebbe voluto più attenzioni, che però lui non è riuscito a darle, e così deciso di lasciarsi. Di recente intanto Gaia è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha riaperto le porte a un possibile ritorno di fiamma con Mida.

“A me piace sempre pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo. Nel senso che è comunque difficile viversi dentro una bolla, quindi magari fuori può essere diverso. Io non lo so. Chi vivrà vedrà. Sicuramente io gli voglio bene e avremo modo di vedere le cose fuori”, ha detto la giovane. In queste ore è poi arrivata una segnalazione a Deianira Marzano nella quale una talpa le ha detto di aver visto Mida e Gaia insieme a Napoli. Erano insieme ad altre persone, ma la segnalazione ha già fatto sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma.