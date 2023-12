Uomini e Donne, seconda uscita di scena e dunque seconda nuova coppia prima di Natale 2023. Ma anche in questo caso con polemiche. Lunedì 18 dicembre, Marco Antonio ed Emanuela hanno lasciato il programma ma a tanti è parso un addio costretto, quasi obbligato. Perché per parecchi minuti Tina Cipollari li avrebbe criticati su questa indecisione visto il loro rapporto di esclusiva, ovvero che nessuno dei due intendeva frequentare altre persone del parterre.

Il giorno successivo, dunque martedì 19, per il pubblico gli opinionisti avrebbero fatto altrettanto con Marcello Messina e Jasna, legati da qualche mese e anche loro convinti nel non voler uscire con altri cavalieri o dame del Trono Over. In questo caso anche la stessa Maria De Filippi si è detta d’accordo con Gianni Sperti e detto che era giusto che anche loro andassero via.

UeD, via un’altra coppia: “Addio costretto”

Prima l’uscita di scena di Marco Antonio ed Emanuela, poi quella di Marcello e Jasna. A poco dallo stop natalizio del programma, dunque, il Trono Over perde 4 personaggi. Ma secondo gli utenti dei social questi due fidanzamenti sarebbero stati un po’ spinti dagli opinionisti, Tina e Gianni.

I due avrebbero fatto pressione alle dame e ai cavalieri in questione affinché si vivessero fuori dagli studi. “Ha deciso Gianni Sperti che dovevano uscire, è sempre il solito antipatico”, ha commentato un fan su X dopo aver assistito all’addio di Marcello Messina, che anche qualche anno fa era in trasmissione e aveva avuto una frequentazione con Ida Platano.

“Ci vediamo tra qualche mese”, ha scherzato un altro facendo eco a quello che ha detto Tina in studio mentre i due salutavano tutti prima di andare via mano nella mano. Ed è un parere piuttosto condiviso in rete è che i 4 protagonisti non abbiano abbandonato il parterre spontaneamente. Ma solo il tempo ci dirà se queste coppie funzionano anche nella vita vera o no.