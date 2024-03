Uomini e Donne, tutti concentrati sulla scelta di Brando e quella prossima di Ida Platano. Solo Cristian, infatti, è già uscito dal programma in questa prima parte della stagione. Sappiamo già cosa è successo in parte: il 22enne di Treviso ha preferito Raffaella a Beatriz ma dovremo aspettare ancora qualche settimana per vedere la puntata in tv. E Ida? Non ha ancora annunciato la scelta ma gran parte pubblico è ormai convinto che sia vicina e che alla fine, nonostante tutto, indicherà Mario.

È già stato presentato un nuovo volto del trono classico, Daniele, professione modello, e visto com’è andato il percorso di Brando c’è già chi chiede a Maria De Filippi di dare a Beatriz, grande protagonista di questa stagione di Uomini e Donne, una seconda possibilità nello show. Quindi il trono. Ma anche qui bisognerà pazientare ancora un po’, quanto meno fino alla messa in onda della scelta tanto attesa di Brando.

Leggi anche: “Non può essere successo davvero”. Ida a Uomini e Donne: torna Mario, poi lo choc generale





UeD, è finita per la coppia? “Lei troppo gelosa”

Per una coppia che si forma – perché Raffaella ha detto un grande Sì a Brando – una che si lascia. Così almeno sostiene il gossip. Le ultime voci parlano infatti di una presunta rottura tra Lavinia e Alessio, coppia nata durante la scorsa stagione di Uomini e Donne. Era aprile 2023 quando la modella romana scelse il corteggiatore con cui ha poi iniziato una bella storia d’amore.

Già a pochi mesi dall’inizio della loro relazione l’ex tronista si era vista costretta a smentire i rumor sulla presunta rottura. A novembre scorso per l’esattezza Lavinia, rispondendo alle domande dei follower, smentì categoricamente una crisi di coppia con Alessio parlando di impegni lavorativi nelle rispettive città che gli impedivano di vedersi.

Ma ora quelle voci sono tornate a circolare: l’assenza di Alessio nelle Storie di Lavinia e viceversa è sfuggita, così come un improvviso diradarsi di foto insieme, con l’ultimo post che risale a quasi un mese fa. A questi indizi fa seguito ora una segnalazione di Amedeo Venza che, pur mettendo solo le loro iniziali, fa sapere: “Una coppia che non è mai stata in hype pare che sia mezza scoppiata… Lei troppo gelosa, ossessiva. L.A”.