Colpo di scena in casa Rai: Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show del sabato sera condotto da Carlo Conti, chiuderà i battenti con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. La notizia è stata lanciata da Dagospia attraverso un articolo firmato da Giuseppe Candela, il quale ha rivelato che la puntata finale andrà in onda già sabato 12 aprile, e non il 19 come programmato.

Un fulmine a ciel sereno per i telespettatori affezionati al format che vede protagoniste dieci showgirl e che, nelle intenzioni iniziali, doveva rappresentare una delle proposte più originali della primavera televisiva italiana. Il programma, concepito come una vetrina di talenti femminili accompagnati dalla conduzione esperta di Conti, sembra però non aver convinto pienamente il pubblico. Secondo quanto riportato da Dagospia, il motivo principale della chiusura anticipata sarebbe proprio il deludente riscontro in termini di ascolti.

Leggi anche: “Era tanto che volevo farlo”. Caterina Balivo, cambiamento drastico, com’è adesso





Carlo Conti, brutte notizie: “Si chiude prima”

Nella rubrica “Candela Flash”, si legge infatti: “Chiude in anticipo Ne vedremo delle belle. L’ultima puntata dello show del sabato sera con Carlo Conti e dieci showgirl per mancanza di show andrà in onda sabato 12 aprile, la finalissima era inizialmente prevista il sabato successivo”. Un annuncio che lascia intendere come il progetto non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, tanto da spingere la rete a ridurre la durata del programma.

A pesare sulla scelta della Rai, secondo le indiscrezioni riportate, sarebbero stati gli ascolti giudicati insufficienti: il programma avrebbe fatto registrare uno share fermo al 13%, un risultato ritenuto sotto le aspettative per una prima serata su Rai 1. Tuttavia, dall’azienda arrivano dichiarazioni che tendono a sminuire la portata della decisione: “Si è trattato di un esperimento, chiusura legata anche alla concomitanza con la Pasqua”, avrebbero spiegato fonti interne.

Questa versione, più diplomatica, non riesce però a cancellare l’impressione generale di un progetto che non ha trovato la giusta alchimia né con il pubblico né con il palinsesto. Resta da capire ora se Rai e Carlo Conti decideranno di riprendere in futuro la formula di Ne vedremo delle belle in un contesto rinnovato, oppure se si tratterà di un esperimento destinato a restare isolato. Intanto, gli spettatori si preparano a salutare con una settimana di anticipo un programma che, tra molte aspettative e qualche delusione, ha cercato di portare una ventata di novità nella televisione generalista.