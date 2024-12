Grande Fratello, non solo squalifica in arrivo. Stasera, lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini presenterà non tre, non quattro, ma addirittura cinque nuovi concorrenti. Senza dubbio c’è la voglia di dare una scossa al reality show di Canale 5 che mai come quest’anno ha faticato negli ascolti. Nelle ultime ore si è molto parlato di un possibile televoto flash con un concorrente o una concorrente che dovrà lasciare la Casa.

I gieffini maggiormente indiziati a dover fare le valigie sono Lorenzo Spolverato e Giglio, entrambi per gli attacchi a Helena Prestes, ma anche Shaila Gatta e la stessa modella brasiliana. Intanto, però, c’è anche grande curiosità di conoscere i nuovi concorrenti. Come detto sono cinque, andiamoli a presentare uno ad uno…

Chi entra nella Casa del Grande Fratello

A varcare la porta rossa sarà innanzitutto un volto noto della tv italiana e cioè Maria Monsé. La showgirl entrerà con la figlia 18enne Perla Maria, come unico concorrente. Il suo vero nome è Maria Concetta La Rosa e dopo l’esordio a Non è la Rai ha partecipato a numerosi programmi e anche a diverse pellicole come attrice (“Io e il re”, “Ragazzi della notte” e un ruolo da protagonista nel film “Annaré”, ndr).

Ci sarà poi l’ingresso della modella, Miss Italia nel 2021, Zeudi Di Palma. Nata a Napoli il 2 novembre 2001, segno Scorpione, è stata co-conduttrice dello sfortunato “Big Show” di Enrico Papi. È cresciuta senza la figura del papà, che ha lasciato la famiglia quando lei aveva 2 anni, ed è molto legata alla mamma. Spazio poi a Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti.

Classe 1963 ha lavorato come attore, comparendo nel film Panarea (1997). Poi, però, ha cambiato strada, diventando organizzatore di eventi, wedding planner e tour operator. Ha anche partecipato a una puntata de “L’Eredità” con Flavio Insinna. Entra anche Chiara Cainelli, ex Miss Trento ed ex corteggiatrice a UeD, fidanzata di Fabrizio Guastamacchia, amico di Ignazio Moser. Infine ecco Emanuele Fiori, nato a Cagliari il 15 maggio 1996, segno del Toro, fisioterapista specializzato in ambito ortopedico e nella riabilitazione sportiva. È single e ha un fratello gemello che si chiama Daniele.

