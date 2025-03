Al Grande Fratello a tenere banco è stato il rapporto tra Helena e Javier. Nelle ultime ore è successo di tutto, a partire dalla puntata in diretta del 17 marzo in poi. Liti e incomprensioni sono state le protagoniste assolute e alla fine hanno deciso di avere un ulteriore faccia a faccia. E hanno preso una decisione che sembrerebbe essere definitiva.

Il discorso tra Helena e Javier al Grande Fratello è iniziato con lui che ha esclamato: “Mi sono venuti un po’ di dubbi, faccio fatica a pensare che lui ti è indifferente”, in riferimento alla vicinanza tra la brasiliana e Lorenzo. Ma la giovane ha fatto intendere che avrebbe voluto almeno provare ad avere un’amicizia con Spolverato, ma che dietro le sue frasi non c’erano intenti romantici.

Grande Fratello, decisione finale di Helena e Javier sul loro rapporto

Poi Javier si è lasciato andare a confessioni molto intime su Helena, ammettendo il forte sentimento provato verso la concorrente del Grande Fratello: “Per me non è finita, dentro la mia testa non è finita. Io non voglio stare staccato da te, io sono innamorato di te: lo so e ne sono fermamente convinto. Ma questa è una cosa con cui devo fare i conti da solo, è un’insicurezza mia”. Poi nel post-cena hanno ripreso a dialogare.

Helena ha tranquillizzato Javier: “Non ti devi preoccupare“, ma lui ha ammesso che è soltanto una questione di insicurezza personale. Alla fine, come riferito dal sito del Grande Fratello, l’armonia è stata ritrovata e si sono pure scambiati dei baci. Hanno iniziato a scherzare e la crisi pare essere stata risolta definitivamente.

Helena è stata chiara: “Io non ti deluderò mai“. E alla fine Javier le ha detto: “Sì basta, abbracciami, basta“. Quindi, il rapporto si sarebbe salvato, anche se bisognerà vedere nei prossimi giorni cosa accadrà.