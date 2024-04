Più di tutti a Uomini e Donne tiene banco il trono di Ida Platano. Da quando siede sulla poltrona, la ex dama è finita al centro di un percorso pieno di dubbi, segnalazioni, ripensamenti e colpi di scena. Senza dimenticare momenti che l’hanno fatta vacillare al punto di pensare a un ritiro anticipato dal programma. Inizialmente la tronista ha messo in discussione la sua esperienza in trasmissione svelando di non sentirsi corteggiata abbastanza dai suoi corteggiatori giunti al rush finale.

Questa crisi però è stata superata grazie a un confronto acceso con Mario e Pierpaolo, gli unici rimasti alla sua corte. Poi è arrivata l’ennesima segnalazione sul conto di Mario, che sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna mentre usciva da un bed and breakfast. Accuse che il cavaliere ha prontamente smentito, assicurando di non aver incontrato nessuna donna all’esterno dello studio del dating show.

UeD anticipazioni: “Ida Platano è andata a riprenderlo”

Alla fine Mario grazie al suo racconto e alle sue prove, è riuscito a convincere Ida Platano della sua “innocenza”. Ma non l’ha ancora convinta a pieno, tanto che le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 15 aprile scorso parlano di una tronista ancora molto divisa tra Mario e Pierpaolo.

Tina Cipollari, da sempre critica verso Mario, è tornata sulla segnalazione e chiesto il cognome della persona che aveva mosso i sospetti sul conto del corteggiatore, che a suo avviso è solo interessato alla visibilità. Gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni parlano però anche di Pierpaolo, che nella scorsa registrazione aveva lasciato lo studio.

Il cavaliere avellinese aveva abbandonato la trasmissione annunciando il suo ritiro definitivo dal parterre perché deluso dal comportamento della tronista. Per questo motivo Ida Platano ha deciso di presentarsi a casa sua per spingerlo a tornare. E in un primo momento Pierpaolo non si è presentato e l’ha fatta attendere tre ore prima di partecipare all’esterna. Alla fine, però, i due si sono chiariti e il corteggiatore è rientrato. Sarà lui la scelta? Questa mossa di andare a riprenderlo ha riaperto i giochi.