Novità improvvisa su Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha rotto il silenzio nella giornata di venerdì primo dicembre e ha parlato di eliminazioni nel programma di Rai1. Una svolta clamorosa, che nessuno si aspettava, ma che lei ha confermato ufficialmente. Ha approfittato del suo intervento in diretta nella trasmissione La volta buona di Caterina Balivo per dire ai telespettatori cosa sta succedendo nello show di ballo.

Un’anticipazione bomba su Ballando con le stelle da parte di Milly Carlucci, che si è soffermata quindi su eliminazioni sorprendenti in arrivo. Inoltre, la padrona di casa ha ammesso che la situazione per quanto concerne la graduatoria è molto incerta, quindi tutti dovranno dare il massimo per provare ad ottenere i risultati sperati. Ma vediamo insieme cosa ha dichiarato e cosa dobbiamo aspettarci sabato 2 dicembre.

Leggi anche: “Ha perso 10 chili”. Ballando con le stelle, dimagrimento record per Samuel Peron: il motivo





Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla di eliminazioni: novità a sorpresa

Prima di dirvi qual è la grande sorpresa che il pubblico avrà di fronte durante la visione di Ballando con le stelle, vediamo cosa ha raccontato anche Milly Carlucci in riferimento ai protagonisti: “Siccome la classifica è corta, già abbiamo avuto nelle scorse settimane delle eliminazioni. Direi a tutti i concorrenti di prepararsi bene, soprattutto il secondo ballo. Quello che serve per lo spareggio. Poi avremo due ballerini per una notte, quindi il tesoretto diventa una cosa importante. Ce ne sono due”.

Nell’appuntamento di sabato 2 dicembre non ci sarà un solo eliminato, ma due come ammesso da Milly davanti a Caterina Balivo: “In questa puntata noi faremo ben due eliminazioni“. Ovviamente per scoprire chi lascerà per sempre il programma occorrerà attendere le performance della serata, che saranno determinanti per capire chi avrà il merito di andare avanti e di continuare il sogno televisivo, fino al raggiungimento del successo.

A ballare sarà anche l’attrice Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci nella fortunatissima serie tv Mare Fuori. E vedremo anche Giulia Nunzia, Mattia Zenzola e Antonio Refice, che fanno parte del musical di Mare Fuori.