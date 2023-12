Poche ore alla nuova puntata di Ballando con le stelle 2023 e spuntano voci sul dimagrimento del maestro Samuel Peron. Samuel, apparso molto più asciutto, in questa stagione sta facendo coppia con Simona Ventura con risultati eccellenti. La sua presenza in studio è stata la risposta a decine di gossip estivi che lo volevano lontano dalla trasmissione di Milly Carlucci. Gossip che, in qualche occasione, il ballerino aveva alimentato con alcune sue dichiarazioni criptiche.

“Non so ancora se rifarò Ballando. L’edizione di due anni fa, alla quale ho preso parte con Sabrina Salerno, pensavo fosse l’ultima, infatti con lei mi sono scatenato. Poi l’anno scorso è arrivata Iva Zanicchi, sono rimasto, con lei è stata un’edizione diversa”, aveva detto Peron a Oggi un altro giorno la scorsa estate.





Ballando, Iva Zanicchi: “Con me Samuel Peron dimagrito 10 kg”

Iva Zanicchi con il quale c’è stato subito grande feeling. Iva Zanicchi che racconta una particolare sul dimagrimento di Samuel. A Super Guida Tv ha raccontato come: “Ballando con le Stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita. Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron”.

“Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg. Ho vissuto questa esperienza nel modo giusto, senza alcuna presunzione. Ero molto dispiaciuta quando è finito il programma. È stato un periodo troppo bello per me. C’era un gruppo molto affiatato e poi Milly Carlucci con me è stata una grande signora. Lei è la colonna di questo programma, una vera professionista”.

E ancora: “Anche lo scorso anno, Milly era la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lei è attenta ad ogni piccolo dettaglio”. Iva che ha confessato poi la sua preferenza per coppia Peron – Ventura: “Mi piace molto Simona Ventura, è una bravissima ballerina. Sono un po’ gelosa perché balla con Samuel Peron. Lei e Wanda Nara sono le più dotate, bisogna dire la verità. In cuor mio faccio però il tifo per Simona perché siamo amiche ed è talmente brava che si merita di vincere”.