Ancora un colpo di scena in arrivo al Grande Fratello. La voce delle ultime ore è pazzesca, infatti fa riferimento ad una doppia eliminazione nella semifinale di lunedì 24 marzo. I concorrenti non sanno nulla, ma devono iniziare a temere il peggio anche perché ci sarà una novità rilevante che Alfonso Signorini aveva già preannunciato.

Il Grande Fratello sta arrivando ormai alla sua naturale conclusione dopo oltre 6 mesi e questa doppia eliminazione rappresenterà una svolta decisiva. Tutti resteranno incollati davanti al piccolo schermo per seguire passo dopo passo le varie vicende, anche perché il pubblico sarà fondamentale.

Grande Fratello, doppia eliminazione: tutti i concorrenti tremano

Il primo concorrente del Grande Fratello ad essere eliminato sarà uno tra Helena, Giglio e Chiara, finiti in nominatio nella scorsa puntata. Ma, come anticipato dal sito Blastingnews, ci dovrebbe essere una doppia eliminazione che sconvolgerà la semifinale, dato che ci sarà una novità importante.

Ci sarebbe la seconda eliminazione tramite un televoto flash, che metterà a rischio tutti tranne i finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi. Infatti, in semifinale non è valido il biglietto di ritorno sfruttato da Javier nella puntata di lunedì 17 marzo. Quindi, chi sarà eliminato lo sarà in maniera definitiva.

Difficile capire chi uscirà, anche perché spesso i sondaggi riportano informazioni differenti. Non resta che attendere il 24 marzo per scoprire il verdetto del pubblico.