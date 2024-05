Amici di Maria De Filippi è finito da qualche settimana ma i gossip sugli allievi più amati di questa edizione continuano a incuriosire il pubblico che in questi mesi si è affezionato a loro. Come sappiamo il talent di Canale 5 ha visto trionfare Sarah Toscano; la cantante è salita sul podio più alto inaspettatamente, dopo mesi trascorsi in sordina. Il favorito, infatti, è sempre stato il cantante Petit, arrivato in finale proprio con la Toscano.

Oltre al canto e ballo, a interessare gli spettatori di Amici sono sempre state le storie d’amore e i flirt nati tra i banchi di scuola. Nel corso di questi anni sono tante le coppie sbocciate durante il talent: Emma Marrone e Stefano De Martino, sicuramente i primi che hanno catalizzato l’attenzione su di loro, soprattutto dopo l’addio del ballerino che proprio ad Amici ha conosciuta quella che poi è diventata moglie e madre del suo primo figlio, ovvero la showgirl argentina Belen Rodriguez.

E ancora Elodie e Lele Esposito, fino ai più recenti, come Giulia Stabile e Sangiovanni (la loro storia è finita dopo circa un anni); Mew e Matthew, Mida e Giada – anche loro si sono lasciati – e i dolci Marisol e Petit, insieme da diversi mesi e arrivati in finale insieme. Tra tante coppie ci sono state anche le presunte frequentazioni, come quelle di Holden e Sarah, ma anche le voci sul ballerino Dustin. E proprio su Dustin è il gossip lanciato in queste ore. Il ballerino di Amici è stato beccato in discoteca insieme a un altro allievo della scuola, Nicholas Borgogni.

“Quando vai a ballare con le tue amiche e ti ritrovi dietro Nicholas e Dustin di Amici“, ha scritto la ragazza che ha pubblicato il video sul suo account TikTok. E un’altra le ha chiesto: “Ma dov’eri? E si comportavano da fidanzati?“. La ragazza ha risposto: “Sì dai. Comunque eravamo ai Giardini dell’Eden“. Dopo la serata nella discoteca a Roma, i due sono partiti insieme in direzione in Germania a Stoccarda.

Sui social tantissimi commenti al video pubblicato dalla giovane. “Nicholas, Dustin se non spiegate subito cosa sta succedendo in Germania io divento pelata capito? In più Nicholas gli devi chiedere scusa al cucciolo australiano trecento volte basta, questa reunion non me l’aspettavo mi distrugge mentalmente”. “Comunque Dustin dalla fine del programma è stato shippato con Lucia, Isobel, Nicholas, Giuseppe e Angelo (per non parlare di tutti gli altri nomi da settembre)”. “Dustin nel giro di una settimana è stato shippato con Giuseppe, Angelo, Marisol, Isobel e ora Nicholas”.