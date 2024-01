Affari tuoi, un’altra puntata incredibile in diretta dallo studio di Amadeus. Questa volta, mercoledì 10 gennaio 2024, è stato il turno di Roberta, concorrente della Puglia accompagnata dal fidanzato Marco. I due sono prossimi alle nozze e dopo un grande inizio, con diversi pacchi blu aperti, si sono trovati davanti a un bivio. Sono arrivati fino alla fine con due pacchi: uno da 50 e uno da 200mila euro.

E hanno deciso di accettare l’offerta del “dottore”, ossia portare a casa 36mila euro sicuri. Fino a qui nulla di strano, anche se come sempre da casa non saranno stati tutti d’accordo. Ma dopo una lunga riflessione la coppia di Barletta protagonista di Affari tuoi ha deciso di non rischiare e accettare quella che comunque è una bella somma.

Affari tuoi, Amadeus scioccato: “Dovevi dirlo prima”

La sorpresa è arrivata poco dopo aver accettato l’offerta, quando era arrivato il momento di aprire gli ultimi due pacchi rimasti, compreso il loro, il numero 1. A quel punto il fidanzato della concorrente ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti, Amadeus incluso: “Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro”.

Boato dal pubblico presente in studio, occhi sgranati di fidanzata e conduttore.E mentre la concorrente cercava le parole, Amadeus ha commentato: “Ma come? Dovevi dirlo prima. Lei ha sognato che andava alla regione fortunata. Lei toglie l’adesivo, vede l’1, dovevi dirglielo, almeno all’orecchio”. Quando dal pubblico qualcuno ha urlato “mollalo”, rivolgendosi alla concorrente, il conduttore ha concluso: “Qua dicono mollalo, devono sposarsi. Andava detto!“.

Uno dei momenti più scioccanti della storia della TV italiana. #AffariTuoi pic.twitter.com/l13PwOuGRs — Rozzo Cibernetico (@duca86) January 10, 2024

Roberta da Barletta era in procinto di commettere un om1cid1o in diretta💀✨#AffariTuoi pic.twitter.com/pUFFJevsfQ — Not me 🤌🏻| Antep fıstığı 🥜💚 (@Not_bibbo) January 10, 2024

“Se ci sono 200 mila euro lì, tu sai che te lo ricorderà per sempre? Al matrimonio lei ti dirà ‘Ricordati che mi hai fatto perdere 200 mila euro’”, ha commentato Amadeus, conquistando gli applausi di tutti. Roberta ha preferito non commentare ma poi per fortuna di Marco hanno aperto il loro pacco e conteneva 50 euro. “Ora puoi sognare ciò che vuoi”, ha concluso il conduttore di Affari tuoi.