Giornata di grandi novità nella Casa del Grande Fratello. Tanto per cominciare il loft del reality è stato sorvolato da diversi aerei con altrettanti messaggi. Messaggi per gli Shailenzo, le Zelena, Zeudi Di Palma e ben due per i Tommavi. Inoltre dopo il nome del primo finalista – Lorenzo – e il ritiro di Pamela Petrarolo, sono uscite voci di un presunto tradimento da parte di Yulia nei confronti di Giglio.

L’ex gieffina è stata invitata da Alfonso Signorini a spiegare il suo punto di vista. Lei ha smentito tutto e Giglio le ha creduto. E non è tutto: i due potranno riabbracciarsi a San Valentino. Yulia rientrerà nella Casa la sera di giovedì 13 e resterà fino a lunedì 16 febbraio. Proprio nelle ultime ore si è saputo, poi, che il GF ha concesso un privilegio ad alcuni concorrenti.

Leggi anche: “Uno scandalo pronto a scoppiare”. Grande Fratello, l’indiscrezione fuori dalla casa





Messaggio per otto concorrenti: possono lasciare la Casa

Con un comunicato ufficiale la produzione del Grande Fratello ha informato 8 concorrenti che potranno lasciare temporaneamente la Casa. Il motivo? È presto detto, si tratta di un regalo per gli inquilini dopo cinque mesi di permanenza davanti alle telecamere. Una giornata di relax che consentirà loro di ricaricare le batterie…

“Grande Fratello – recita il comunicato – ha deciso di regalare ad Amanda, Mariavittoria, Tommaso, Shaila, Lorenzo, Javier, Alfonso e Giglio una giornata di relax, dopo quasi 5 mesi di permanenza nella casa. Come reagiranno quando scopriranno la meta misteriosa?”.

Si tratta di una novità che alimenta il dibattito e i commenti sui social. Ad esempio c’è chi avrebbe voluto anche Helena Prestes tra i concorrenti che potranno lasciare la Casa. Poi c’è grande curiosità sulla meta misteriosa. Nel frattempo si sono sviluppate polemiche su presunti malfunzionamenti del televoto. Molte piattaforme, infatti, indicavano Javier come primo finalista, ma alla fine a spuntarla è stato Lorenzo. Tutto regolare?

“Giovedì torna nella casa”. Grande Fratello, dopo il ritiro di Pamela un altro colpo di scena