Il post-puntata del Grande Fratello è stato veramente infernale. Come è stato possibile vedere grazie ai video apparsi in rete e tratti dalla diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra, Zeudi ha avuto un crollo emotivo e le sue lacrime sono uscite copiose. Davanti a Shaila non ce l’ha fatta a reggere e ha deciso di sfogarsi definitivamente.

Tutto è nato a causa di forti discussioni avute con Helena al Grande Fratello. Zeudi non ce l’ha fatta e in modo disperato ha pianto a dirotto. La Prestes le aveva detto: “Sei una falsa, non ho mai attaccato il tuo orientamento. Tu manipoli e sei bugiarda, con questa falsità rimarrai da sola nella vita. Sei venuta qui e mi hai usato per arrivare”.

Grande Fratello, Zeudi in lacrime: “Mi ha aggredita”

Da parte di Zeudi sono arrivate accuse a Helena per la presunta aggressione: “Avete visto come ha abbassato lo sguardo quando io ho detto quella cosa che mi ha fatto? Sì, parlo dell’aggressione che ho subito. Aveva paura che Alfonso mi chiedesse spiegazioni e che io parlassi e dicessi tutto. Io questa cosa l’ho tirata in ballo più volte stasera e nessuno ha detto nulla o mi ha chiesto qualcosa. Quell’attacco e quell’aggressione spero si sia vista. Perché io non me lo merito, però mi auguro – ha aggiunto la Di Palma – davvero che il pubblico lo sappia e abbia visto l’aggressione”.

Mentre poi piangeva inconsolata, Zeudi ha aggiunto: “Ma poi tutto quello che mi ha fatto dopo quello che ho passato nella mia vita? Lei cosa ne sa di quello che ho combattuto per arrivare dove sono? Questa è follia. Io sono passata attraverso troppe cose e mi devo subire lei che mi ha aggredito e non contenta ha detto che strumentalizzo. Voi mi volete bene, ma non potete capire che ho vissuto io. A Helena hanno fatto un altro sconto, Alfonso non mi ha neanche contraddetto perché sapeva che avevo ragione”.

Situazione complicata al GF, visto che Helena ha pure accusato Zeudi di averle sputato dell’acqua addosso.