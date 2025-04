Svolta in arrivo per Shaila e Lorenzo. Dopo il caos derivante dalla finale del Grande Fratello, quando lei ha troncato improvvisamente la relazione, le loro strade si sono separate definitivamente. Lui era rimasto incredulo di fronte a quel comportamento inaspettato della giovane, ma ora la situazione starebbe cambiando.

Proprio Lorenzo ha fatto un appello a Shaila a distanza nelle scorse ore: “Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai mici sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio”.

Grande Fratello, svolta su Shaila e Lorenzo: cosa succede

Invece adesso, chissà se proprio grazie a quell’appello di Lorenzo, le cose starebbero per variare improvvisamente. Shaila avrebbe preso una decisione importantissima sul rapporto con Spolverato, infatti i fan potrebbero ben presto tirare un bel sospiro di sollievo perché ci sarebbero miglioramenti in vista.

A dare la notizia in anteprima su Shaila e Lorenzo è stato Amedeo Venza: “Notizia freschissima. Fonti vicinissime a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo! Non so come e quando avverrà, ma c’è la grande volontà di chiarirsi. Poi chissà, da cosa nasce o quantomeno resterà una bella amicizia perché non si può chiudere così drasticamente!”.

E ora non resta che aspettare qualche foto o qualche messaggio direttamente da Shaila e Lorenzo per capire come evolverà la loro situazione.