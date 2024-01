Al Grande Fratello schermaglie d’amore. Protagonisti ovviamente Letizia Petris e Paolo Masella, che sono l’unica coppia della Casa dopo l’allontanamento di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, che comunque ancora non avevano ancora dato il via a una relazione vera e propria. Ma cosa è successo adesso? Già nei giorni scorsi il macellaio si lamentava di certi comportamenti della ‘fidanzata’ e ora la situazione si è invertita.

Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato in giardino, mentre la fotografa si allenava sul tapis roulant e lui era in sauna. Quando Paolo è uscito, Letizia ha cominciato a inveirgli contro: “Ha due fidanzate qua dentro lui. Non le basta una, due! Perla!”. “Che uomo fortunato che sono, poi sono venuto pure a darti un bacino, a dire che ti aspettiamo per la sauna“, ha ironizzato lui.

GF, Letizia gelosa di Paolo: cosa è successo

“Ma io non voglio fare la sauna con voi, mi avete smollato lì in pigiama come una deficiente. Mi hai detto ‘ci alleniamo domani’ e poi ti sei allenato con Perla“, ha risposto Letizia non proprio con scherzosa. “Ma Perla già stava qua“, ha obiettato lui con lei che. ha continuato: “Ma voi mi aspettavata! Io sono arrivata come una cretina e poi mi dite di fare la sauna insieme, ma che mi frega? Fatela voi!”.

“Non ti costava niente aspettarmi 20 minuti in più. Io stavo mangiando e tu poi ti sei messo a mangiare da solo con Perla. State voi due, io sto con gli altri. Qui abbiamo pochi momenti in cui possiamo fare le cose insieme, quindi o mi aspetti o ti arrangi e io non faccio più niente con te“, ha concluso mandandolo via.

“Dopo questa, vai proprio“, l’ha liquidato. Poi però in serata i toni sono cambiati: mentre tutto il gruppo era radunato, Paolo ha accarezzato la schiena di Perla proprio di fronte a Letizia. La sua reazione? Le ha riso in faccia e la cosa ha scatenato il pubblico che ora chiede provvedimenti. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni. O ore.