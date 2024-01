La prima serata di lunedì 15 gennaio ha visto scontrarsi nuovamente il Grande Fratello con La Storia, fiction in onda su Rai Uno con Jasmine Trinca, Elio Germano, Mattia Basciani, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea. La storia, tratta da un romanzo di Elsa Morante, è stata seguita da 3.685.000 spettatori pari al 20.2% di share, attestandosi come programma più visto della serata.

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Rosanna Fratello è stata eliminata. In nomination quattro concorrenti: Stefano Miele, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi e Federico Massaro. La puntata ha registrato 2.541.000 spettatori con il 19.4% di share. Ancora una volta, il reality show condotto da Alfonso Signorini non è riuscito a superare la concorrenza.

>> “Io non ti voglio più vedere”. Grande Fratello, Perla perde la pazienza e sbrocca a notte fonda





Grande Fratello, sull’account social tantissime critiche al programma

Numeri che ovviamente non hanno fatto piacere ad Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi, promotore della pulizia dal trash dalle trasmissioni del Biscione. Quest’anno il reality show non è mai riuscito a superare la concorrenza della Rai e la cosa è evidente anche tra i commenti dell’account ufficiale del Grande Fratello. Su ogni video pubblicato, gli utenti si lamentano del programma e chiedono a gran voce la chiusura.

A far arrabbiare quello che i telespettatori pensano sia un comportamento di favoritismo nei confronti di Anita Olivieri (molti sono convinti che abbia un flirt con uno degli autori) Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. In uno degli ultimi post pubblicati sull’account X, in cui Anita dice a Garibaldi di essere più maturo di Beatrice, gli utenti si sono scatenati: “Da ieri sera arrivederci GF, i nuovi allo sbaraglio con rimproveri e minacce e Beatrice sempre sotto tiro! nascosti dialoghi indecenti e comportamenti pessimi passati senza un minimo ricordo! indecenza assoluta arrivederci al prossimo anno con un po’ di speranza”.

“Ma vi rendete conto di quale esempio date ai giovani che vi guardano

@GrandeFratello? Invece di fomentare gli ignoranti penalizzando i pochi sani di quella casa, iniziate a far passare qualche insegnamento positivo!”, si legge. Bufera anche per il provvedimento preso nei confronti di Stefano, che parlando con Anita ha detto di essere a conoscenza delle percentuali di quando la Olivieri era stata la preferita insieme a Beatrice. In realtà, proprio come fatto notare dal pubblico, in quella occasione Alfonso Signorini parlò ai concorrenti delle percentuali, quindi Stefano non ha rivelato niente di nuovo.

da ieri sera arrivederci gf 🥰 i nuovi allo sbaraglio con rimproveri e minacce e Beatrice sempre sotto tiro! nascosti dialoghi indecenti e comportamenti pessimi passati senza un minimo ricordo! indecenza assoluta arrivederci al prossimo anno con un pò di speranza 🥰 — marcella (@marcellamde) January 16, 2024

Pensa che gente che ripulite , pensate a come ne state uscendo , siete voi manipolatori , poco professionali , avidi , viscidi, e in malafede , poi dopo ieri vi confermate la rete più faziosa del pianeta …potete ingannare quei 4 cretini che non votano ma ricordate karma — Arianna (@ariuaria) January 16, 2024

Stefano: “Il fatto che mi abbiano dato provvedimento per una cosa che non ho effettivamente detto mi ha fatto un po’ pensare e la chiudiamo qui”

Bea: "Già perché…"

Stefano: “Non andiamo oltre ma sappiamo”



CHE FIGURA DI MERDA ALFONSOOOO#GrandeFratello — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 16, 2024

“Avete dato un provvedimento a Stefano non perchè portava notizie dall’esterno cosa che altri hanno fatto abbondantemente ma solo perchè ha ridimensionato l’intoccabile Anita“, scrive infatti un utente. E ancora: “GrandeFratello siete ridicoli, c’è Anita che parla senza microfoni di notte dichiarato da lei, Maddaloni dice chi nominare ai altri concorrenti. Rosy parla da dietro l’armadio senza microfono, in giardino con la coperta, ma per questi nessun provvedimento”, “Se prendono provvedimenti per questo e non per il bullismo sul cibo di Perla veramente chiudiamo direttamente questo programma malsano“.

Insomma, sembra proprio che la maggior parte degli utenti non stia apprezzando l’operato di Signorini&Co e in massa hanno deciso di non guardare più il reality show. Un vero colpo per il conduttore e l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che proprio quest’anno aveva deciso di cambiare rotta e cercare di risollevare le sorti del Grande Fratello.