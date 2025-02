La terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi il 13 febbraio, ha visto un DopoFestival particolarmente vivace, condotto da Alessandro Cattelan. Il programma, trasmesso in diretta su Rai 1 subito dopo la serata principale, ha offerto al pubblico un mix di interviste, commenti e momenti di intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori fino a tarda notte. Affiancato da Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, Cattelan ha accolto numerosi ospiti, tra cui alcuni dei protagonisti della serata sanremese appena conclusa.

Gli artisti si sono alternati sul palco del DopoFestival, condividendo le loro impressioni a caldo sulle esibizioni e raccontando aneddoti inediti legati alla loro partecipazione al Festival. Uno dei momenti più discussi della serata è stato l’intervento di Tony Effe, che ha espresso il suo disappunto per essere stato costretto a rimuovere una collana prima di salire sul palco dell’Ariston. Il rapper ha manifestato la sua frustrazione durante l’intervista con Cattelan, sottolineando l’importanza dell’accessorio per la sua immagine artistica.





Ma la cosa che ha fatto più sorridere è stata senza dubbio la ‘stanchezza’ di Cattelan che ha commesso più di qualche gaffe. Intervistando Settembre, il vincitore di Sanremo Giovani, si è dimenticato infatti di avvicinare il microfono alla bocca. Quando glielo è stato fatto notare ha risposto: “Scusate, sono nuovo, è la mia prima esperienza in tv”, generando non poca ilarità tra il pubblico. Poco dopo lo stesso, facendo parlare sempre Settembre, si è completamente estraniato.

Selvaggia Lucarelli lo ha subito ripreso dicendo: “Ma non hai sentito nulla di quello che ha detto”. E anche qui grasse risate tra il pubblico. Il DopoFestival ha anche offerto spazi di riflessione sulle performance della serata, con la Lucarelli che ha fornito analisi critiche e pungenti sui brani in gara e sulle esibizioni degli artisti.

La sua presenza ha aggiunto una dimensione di approfondimento al programma, stimolando dibattiti sia in studio che tra il pubblico a casa. Non sono mancati momenti di leggerezza e divertimento, con Cattelan che ha coinvolto gli ospiti in giochi e sketch improvvisati, mantenendo un tono informale e coinvolgente. La sua esperienza nei late show si è riflessa nella capacità di gestire i tempi televisivi e di creare un’atmosfera rilassata, permettendo agli artisti di mostrarsi in una luce diversa rispetto alla formalità del palco principale.

