Tutta la prima parte di Domenica In è stata dedicata alla puntata di Ballando con le stelle. Mara Venier ha lasciato spazio ai commenti dello show di Milly Carlucci andato in onda sabato 4 dicembre. Abbastanza emozionante è stato l’intervento di Federico Fashion Style che ha parlato della figlia, Sophie Maelle. E a Domenica In si è commosso: “Ho raccontato la verità – premette -. Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. È un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice”, ha affermato.

Poi la discussione è andata avanti con i commenti sulle altre esibizioni, ma a un certo punto Mara Venier ha perso la pazienza con Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le stelle. Addirittura lo ha quasi cacciato dallo studio dicendogli furibonda: “Mi stai facendo girare le p***è”. La 71enne conduttrice ha sbottato dopo che Guillermo Mariotto si è permesso di ironizzare su una frase di Rossella Erra quando ha parlato della madre che non c’è più.

Rossella Erra, opinionista di Detto Fatto e Ballando, ricorda la mamma morta, a cui Mara Venier aveva anche mandato un videomessaggio quando era malata. Guillermo Mariotto sogghigna e al termine del racconto ironizza. “Eh, com’è profonda”, dice, rivolgendosi ad Alba Parietti, in studio insieme a lui e agli altri. Tuttavia le sue parole creano un momento di grande tensione e Mara Venier non accetta il comportamento del 55enne venezuelano.





“No scusami Mariotto – gli dice perentoria Mara Venier – Ti devo dire una cosa. Perché mi stai facendo girare le p***e. Tu ridevi e non era il momento di ridere”. Poi furiosa continua: “Hai capito Mariotto? Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere”. La conduttrice si alza dallo sgabello e gli indica l’uscita con la mano: “Se vuoi ridere esci da questo studio”. Guillermo Mariotto resta a bocca aperta e comprende di aver esagerato: “Va bene ‘zia’, tranquilla”, dice rivolgendosi a Mara Venier: “Ma anche io ho la mamma”.

Quindi Mara Venier per stemperare il clima annuncia di voler invitare a Domenica In la mamma dello stilista. “La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori”, ha detto la conduttrice. “Lei non si presta a queste cose”, è stata la replica di Mariotto. Il giurato di Ballando forse non aveva considerato che la Venier non ha mai superato il dolore per la scomparsa della adorata mamma Elsa, scomparsa nel 2015 dopo una lunga malattia.