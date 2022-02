“Lei al suo posto”. Bellissima e amata dal pubblico, il nome bomba che sostituirà Mara Venier a Domenica In

A Domenica In il vento sta per cambiare. A fine 2022 infatti Mara Venier lascerà il timone e la Rai. Un colpo al cuore per milioni di fan che continuano a seguire zia Mara ovunque. Dimostrazione è il trattamento che le hanno riservato i cantanti nella serata finale di Sanremo. Dimostrazione sono i dati auditel registrati ieri con con lo speciale dedicato a Sanremo, in onda eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 live su Rai1, rimane stabile oltre 5 milioni di spettatori su tutte le tre parti con il 30% di share.



Stabile l’andamento con una straordinaria media di puntata pari a 5.167.000 spettatori e il 30.23% di share. Nello specifico Domenica In ha toccato 5.148.000 30.4% (1^ parte), 5.207.000 31.3% (2^ parte) e 5.148.000 29% (3^ parte). Mara Venier conferma che lo speciale Sanremo dal Teatro Ariston rimane l’evento più atteso post Sanremo e vince nonostante l’ottima concorrenza accesa per la prima volta dopo diversi anni. Successo anche sui social, zia Mara è stata la più commentata dell’intera giornata e dell’intero Festival.

Domenica In, la Rai cerca il successore di Mara Venier



Non succedeva, infatti, dal 2019: l’edizione 2022 ha raggiunto uno share del 30% sull’intero programma e sul pubblico totale; dati notevoli che Rai1 non totalizzava dal lontano 2019 dove gli share erano inferiori al 30%. Tornando all’addio a Domenica In poi era stata lei ad annunciarlo. “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”.







Già lo scorso anno si era vociferato di un addio di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice non aveva fatto mistero che avrebbe voluto lasciare la trasmissione per dedicarsi maggiormente ai suoi affetti più cari. Poi però è tornata sui suoi passi: “Quando l’ho detto ero convinta…Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara…”.



Il nome caldo in casa Rai per Domenica In ci sarebbe già. Sarebbe quello di Bianca Guaccero che dopo l’esperienza con Detto Fatto sarebbe pronta al salto di qualità. Una responsabilità non da poco: su una cosa infatti sono tutti d’accordo, raccogliere l’eredità di Mara Venier non sarà facile.