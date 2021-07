La serie televisiva con Luca Argentero, ‘Doc- Nelle tue mani 2’ è pronta a tornare. La notizia bomba è stata sganciata da uno dei grandi protagonisti della stessa, che ha deciso di fare un vero e proprio spoiler. La prima stagione è andata decisamente molto bene, non a caso la Rai in queste settimane ha voluto anche riproporre le repliche, che stanno ugualmente raggiungendo risultati importanti. Ma tutti chiedono a gran voce solamente una cosa: quando inizierà la seconda stagione ed ecco arrivare la risposta.

Nelle scorse settimane, a diffondere le prime grandi sorprese inerenti la fiction che vede come protagonista il medico più famoso d’Italia interpretato da un affascinante e più che mai talentuoso Luca Argentero, ci ha pensato lo sceneggiatore della serie in persona per il settimanale DiPiù Tv, ovvero Francesco Arlanch. Nomi che sicuramente non tradiranno le aspettative e che nel corso delle puntate si lasceranno apprezzare. Ma andiamo a vedere adesso insieme cosa è stato svelato adesso.

A partire dallo scorso mese di maggio ‘Doc- Nelle tue mani 2’ ha cominciato le sue riprese, che sono andate avanti senza alcun problema. In totale gli episodi che saranno trasmessi dalla televisione pubblica italiana saranno sedici e l’attore Gianmarco Saurino, che nella fiction interpreta Lorenzo Lazzarini, ha annunciato sul profilo Instagram quando i telespettatori potranno gustare le puntate. Più precisamente è intervenuto a ‘Popcorn Talk’ e qui ha anche voluto fare i complimenti ad un suo collega.





Parlando dell’attore di ‘Doc – Nelle Tue Mani 2′, Pierpaolo Spollon, Saurino ha detto: “Uscire con Pierpaolo Spollon è come uscire con quel tuo compagno di banco che un po’ lo volevi uccidere, un po’ poteva essere proprio lui, solo lui, il tuo compagno di banco. E a questo punto meno male che ci sta”. E Spollon ha replicato: “Uscire con Gianmarco è come uscire con tuo fratello maggiore. Ti guarda storto, si vergogna ma alla fine è sempre con lui che decidi di tornare nella tua casa”.

Parlando di ‘Doc-Nelle Tue Mani 2’, Saurino ha quindi annunciato: “Andrà in onda tra gennaio e febbraio. Intanto potete riguardare le repliche di Doc che stanno rimandando. Siamo tutti i giovedì su Rai 1 e potete riguardarvi la prima stagione”. Ma il pubblico non vede l’ora che trascorrano questi mesi per rivedere le avventure di Luca Argentero e dei suoi colleghi dottori. E si preannunciano tanti colpi di scena.