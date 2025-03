Le dichiarazioni di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, hanno fatto davvero scalpore sui social nelle ultime ore, destando incredulità e provocando una serie di reazioni. In una conversazione con l’amica Chiara, Zeudi ha parlato apertamente delle sue difficoltà economiche, rivelando che il suo stipendio mensile da modella è incredibilmente basso. La giovane ha dichiarato di guadagnare in media solo 500 euro al mese, un’importante confessione che ha lasciato molti spettatori senza parole.

“Tu almeno vai al sushi ed esci, io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Tu arrivi giusta, giusta? No, io guadagno veramente poco, non sto scherzando, io guadagno quasi nulla”, ha spiegato Zeudi, facendo capire quanto il mondo della moda possa essere precario. Ha proseguito raccontando come, a volte, guadagni anche solo 2.000 euro in un mese, ma che ci sono anche periodi in cui guadagna zero, sottolineando che questa è la sua realtà e non un’esagerazione.





Grande Fratello, appelli delle Zelena per Zeudi: “Prende solo 500 euro di stipendio”

“Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo, perché comunque è bellissimo questo mondo, però è molto precario. Non sai se poi ti chiamano, arriva la chiamata. Quindi, cosa fai? Attendi, e nel mentre ti devi creare il piano A”, ha aggiunto. Le parole di Zeudi, che ha rivelato la sua insicurezza economica, hanno suscitato grande empatia tra i fan e, incredibilmente, sono stati in tanti a reagire sui social, chiedendo come poter aiutare la giovane concorrente.

Nel giro di poche ore, sono apparsi numerosi post sui social, con appelli per sostenere Zeudi, suggerendo idee come raccogliere fondi, regalarle qualcosa di utile o aiutare a far crescere il suo account Instagram per migliorarne l’engagement e darle maggiore visibilità. Molti dei suoi fan si sono mobilitati per cercare di aiutarla a superare le difficoltà economiche, facendo sentire il loro sostegno.

a zeudi dias atrás falando que tem "poucas roupas pq não gosta de muitas" e hj falando que tem mês que ganha 500 euros e tem mês que não ganha nada e tem que se virar com o que sobra, prometam que nós vamos dar o mundo pra essa menina #zeudiners #zelena pic.twitter.com/Njl3byWMLZ — tay (@mocchibaaby) March 26, 2025

“Penso che dovremmo aumentare l’interesse su ig di zeudi , guardando i video e commentando, ma penso che sia debole, dobbiamo aumentarlo così che possa guadagnare soldi con ig”,”Zeudi ha detto qualche giorno fa che ha “pochi vestiti perché non le piacciono molti” e oggi dice che ci sono mesi in cui guadagna 500 euro e ci sono mesi in cui non guadagna niente e deve arrangiarsi con quello che le resta , promettiamo che daremo il mondo a questa ragazza #zeudiners #zelena “, “Zeudi dice che guadagna solo 500 euro al mese. Lasciatemi aprire un gofundme in fretta così quando uscirà potrà portare sia Maria Rosaria che Chiara a Dubai. Chi è con me?”.

“Zeudi afferma di guadagnare solo 500 euro fissi e che vuole lavorare per guadagnare di più e aiutare la madre. Sarebbe bello avere quell’iPhone così potrà scrivere post di buona qualità. Chiunque apra un obiettivo vorrebbe aiutare”, si legge ancora. Ma c’è anche chi critica aspramente l’inziiativa delle Zelena, dicendo che Zeudi non ha certo problemi di soldi e certamente non li avrà una volta uscita dalla casa.