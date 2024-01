Mida, nome d’arte di Christian Mida, è un concorrente di Amici 23 del team della coach Lorella Cuccarini. Il cantante, di origini venezuelane da parte di madre, è nato a Caracas nel 1999 e già da quattro anni è riconosciuto come uno dei giovani talenti del pop rap italiano. Basti pensare alla sua partecipazione a Sanremo Giovani nell’edizione 2022 con il singolo Maldité.

Mida è uno dei concorrenti più attivi dal punto di vista discografico. Ha già collaborato in passato con Blocco Recordz, etichetta fondata da Emis Killa e dal manager Zanna, aprendo anche alcuni concerti del rapper di Effetto Notte, inoltre alcuni suoi brani certificati disco di platino, come Ricordami di scordarti che conta oltre 26 milioni di ascolti su Spotify e Stupido sentimento che ha superato i 5 milioni.

Amici, Mida vince il disco di platino

Ieri la FIMI ha reso note le certificazioni e tra queste abbiamo trovato Mida che ha conquistato il disco di platino per Rossofuoco. Nel daytime di Amici 23 di oggi il cantante ha ricevuto la bella notizia. Il cantante si è coperto la faccia incredulo e visibilmente emozionato per la bellissima notizia ricevuta in casetta. “Il disco di platino non lo avevo ancora raggiunto. È sempre stato un mio sogno, un mio obiettivo”, ha detto un commosso Mida.

“Io sono dell’idea che quando metti la vita per raggiungere i tuoi obiettivi, in un modo o nell’altro ti torna. Sto tremando, sono troppo emozionato di questa cosa. Ringrazio chiunque abbia ascoltato il pezzo. Dietro questo piccolo grande risultato non c’è del tanto lavoro, c’è più la mia vita. Io ho speso tutto quello che avevo da spendere. E non dico economicamente, ma di energie, di lavoro, proprio di tempo, di amicizie”.

E ancora: “Tempo che togli alle amicizie, tempo che togli alle relazioni, energie che togli proprio a te stesso, alla tua vita per raggiungere questa roba. E questa è proprio la gratificazione più grande. Perché ci sono persone che magari lo fanno e non lo ottengono. E io sono così fortunato da riuscire ad averlo. Non ho le parole per descriverlo. Grazie!”.