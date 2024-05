Nella serata di domenica 19 maggio ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E Valentina Vezzali riceverà una comunicazione importante da Vladimir Luxuria, che dovrà annunciarle questa novità. Preparatevi i fazzoletti perché ci sarà sicuramente da piangere, con la naufraga che potrebbe essere ovviamente la prima a non riuscire a trattenere le lacrime.

Durante l’Isola dei Famosi, Valentina Vezzali sarà chiamata per questa comunicazione che le stravolgerà tutta la sua esperienza in Honduras. Ma in senso puramente positivo, visto che saranno comunque lacrime di gioia. Non sta per avere qualche brutta notizia, ma nel corso della serata capiremo meglio quale sarà la reazione definitiva della naufraga.

Isola dei Famosi, comunicazione in arrivo per Valentina Vezzali

Sono stati diffusi dal sito Angolo delle Notizie alcuni spoiler sulla prossima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, che dunque ci sarà di domenica. Prima di dirvi tutto su Valentina Vezzali, occhi saranno puntati anche su Matilde Brandi, che ha ricevuto una punizione. Inoltre, sembrerebbe terminata la conoscenza approfondita tra Artur e Khady, che non dovrebbero diventare una coppia.

Tornando alla campionessa olimpica, Angolo delle Notizie ha scritto che ci sarà una “dolce sorpresa in arrivo per Valentina Vezzali: suo figlio Andrea, fresco di compleanno, la raggiungerà in Honduras per portarle tutto il suo amore e incondizionato sostegno”. Un momento veramente emozionante per lei, che dunque potrà finalmente riabbracciarlo.

Valentina Vezzali, 50 anni, è stata unita in matrimonio con l’ex calciatore Domenico Giugliano col quale ha avuto due figli. Le nozze sono durate dal 2002 al 2017.