Brutte notizie per Michelle Hunziker. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, la conduttrice era stata riconfermata alla guida della nuova edizione di Io Canto Family, inizialmente prevista per la tarda primavera su Canale 5. Qualcosa, però, sembra essere andato storto. Come riportato oggi da Giuseppe Candela su Dagospia.it, Mediaset avrebbe momentaneamente sospeso la messa in onda del talent musicale.

“Non andrà in onda, a differenza di quanto annunciato, in questa stagione…”. Queste le parole del giornalista. Eppure i numeri dell’ultima edizione parlano chiaro: ben 2 milioni e 482 mila telespettatori, con uno share del 17,81%. Un risultato niente affatto trascurabile.

Sempre su Dagospia.it, Candela ha aggiunto che a rafforzare questa indiscrezione ci sarebbe il fatto che la produzione di Io Canto Family risulterebbe al momento ferma e il titolo sarebbe sparito dal palinsesto.

Io Canto Family, cosa si è scoperto: la tegola per Michelle

“La produzione non è aperta, in palinsesto il titolo non figura”, così scrive il giornalista. Nonostante tutto il programma non sarebbe stato cancellato definitivamente, bensì posticipato, con un possibile ritorno previsto per la prossima stagione televisiva, al via da settembre: “Non c’è la volontà di cancellarlo ma di sicuro non andrà in onda, a differenza di quanto annunciato, in questa stagione”.

Ma cosa ha portato a questa scelta? Sono in molti ora a domandarsi perché Io Canto Family non sarà più trasmesso come inizialmente previsto su Canale 5. Una risposta ufficiale da parte dell’emittente ancora non c’è, ma Candela ha avanzato un’ipotesi interessante. Il giornalista ritiene che lo slittamento possa essere legato al calo di ascolti registrato negli ultimi mesi da Io Canto Generation, rispetto alla stagione precedente, e ai risultati poco soddisfacenti di Io Canto Senior.

La rete, quindi, potrebbe aver optato per una pausa, per evitare di sovraesporre e logorare ulteriormente il format: “Michelle Hunziker avrebbe dovuto condurre per il secondo anno consecutivo. La versione guidata da Scotti ha già mostrato segni di cedimento sul fronte auditel, meglio non usare troppo il prodotto”. Che sia davvero questo il motivo del rinvio improvviso? La domanda resta aperta.

