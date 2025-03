Gerry Scotti cade a Striscia la Notizia, il video: cosa è successo

Il grande ritorno di Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia ha subito acceso i riflettori e conquistato il pubblico, regalando un mix di affetto, comicità e un pizzico di imprevisto che ha già fatto il giro dei social. I due storici volti del tg satirico di Antonio Ricci hanno ripreso il timone del programma lunedì 24 marzo, dando ufficialmente il via alla loro decima stagione insieme.





Gerry Scotti e la caduta a Striscia la Notizia

La serata è iniziata con un momento tutto da ridere, diventato in pochi minuti virale online: durante la gag introduttiva, Gerry Scotti è caduto dalle scale mentre tentava un ingresso “in grande stile”. “Volevo fare un ingresso trionfale,” ha ironizzato poco dopo, minimizzando l’incidente che ha sorpreso anche i presenti in studio.

Michelle, arrivata per prima sul palco, ha aperto la puntata con entusiasmo: “È sempre un’emozione tornare, ma c’è qualcuno che manca… il mio socio. Dov’è?” La risposta, ovviamente, è arrivata dall’alto: “Come dov’è, sono qua, biondina!” ha replicato Gerry con il suo solito tono scanzonato, prima di lanciarsi – letteralmente – in scena. La caduta, seppur spettacolare, ha tutta l’aria di essere stata studiata a tavolino, forse anche con l’ausilio di uno stuntman, visto che il volto del conduttore non si è mai visto chiaramente nel momento clou. Ma il risultato è stato comunque esilarante.

“Sai che stai da dio?”, ha scherzato Michelle osservando la chioma scompigliata di Gerry dopo l’impatto, suggellando con il sorriso una complicità che da anni è parte del successo della coppia sul piccolo schermo.

Il ritorno di Hunziker e Scotti segna una tappa importante per il programma e per i due conduttori. Insieme hanno condiviso la guida di Striscia già nel 2015-2016, e con questa stagione Michelle raggiunge il traguardo della 21esima edizione. “Il mio desiderio di tornare con il mio compagno di vita rimane intatto. Sono carica di energia nuova,” ha dichiarato la conduttrice. Dal canto suo, Gerry ha sottolineato l’importanza di questa costanza in un mondo incerto: “In un clima di incertezze, l’unica certezza è tornare a sedersi dietro il bancone di Striscia. E farlo con Michelle è un piacere che dura da trent’anni.”

Tra cadute (vere o finte), battute taglienti e affetto palpabile, il duo Hunziker–Scotti è tornato a far sorridere milioni di italiani, confermando ancora una volta che la loro è una formula che non invecchia mai.