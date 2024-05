“Ma siete matti?”. Io Canto Family, Michelle Hunziker in lacrime: l’emozione è troppo forte per la padrona di casa e non riesce a trattenersi. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo nella puntata del 27 maggio 2024 del programma Mediaset. La seconda puntata del talent show in cui genitore e figlio/a sfidano altre famiglie a colpi di acuti e tonalità è stata molto seguita e davvero intensa.

>> “Fidanzata in segreto da più di un mese”. Michelle Hunziker, nuovo amore: “Uno dell’alta moda”

Ma a far piangere tutti, Michelle e la giuria (ma anche il pubblico in studio e a casa), ci hanno pensato Daniel e sua mamma Giorgia. La loro storia e la loro interpretazione del brano non hanno lasciato scampo all’emozione ed è finito tutto in una valle di lacrime. Il loro feeling pazzesco con la canzone “Quando sarò capace di amare” di Giorgio Gaber ha davvero convinto tutti. La loro interpretazione è stata a dir poco perfetta, intensa e davvero molto toccante.





“Ma siete matti?”. Io Canto Family, Michelle Hunziker in lacrime

Nessuno è riuscito a trattenersi dal piangere di fronte alle telecamere e men che mai la padrona di casa. Quando Daniel e sua mamma Giorgia hanno finito allora, Michelle Hunziker li raggiunge sul palco e dice loro: “Ma voi siete matti? Mi fate venire un colpo…Sono tutti in una valle di lacrime qua…”. Anche Anna Tatangelo ha voluto dire un paio di cose ai due, sopratutto sulla scelta della canzone di Giorgio Gaber: “È stato bellissimo questo pezzo di Giorgio Gaber sentito così… Fatto da voi…”.

Poi Michelle Hunziker indica gli altri giudici e dice: “Guarda come siete emozionati…Che belli che siete…Si sente tutto l’amore che c’è tra loro…”. A quel punto la conduttrice dice a mamma e figlio che qualcuno ha voluto fare loro una bella sorpresa: “C’è qualcuno che vuole dirvi qualcosa…”.

Ecco quindi comparire la nonna e la mamma dei due concorrenti: “Siete stati fantastici e vedervi lì insieme è stata una grande emozione…Menomale che hai scelto mamma perchè io non sarei stata in grado… Grazie per l’emozione che mi avete regalato…”. Ancora grande emozione in studio per Daniel e Giorgia: non c’è che dire, forse la famiglia che ha convinto di più ieri sera.

Qui il video completo.

Leggi anche: “Eccoli insieme, chi è il nuovo compagno”. Michelle Hunziker beccata con lui