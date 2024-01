Non c’è storia. Anche questa settimana grande protagonista del Grande Fratello si conferma Beatrice Luzzi. Per lo scontro aperto con Perla Vatiero innanzitutto, ma anche perché l’attrice è tornata di prepotenza nelle conversazioni degli altri inquilini della Casa, che hanno colto questa occasione per attaccarla. Anche alle spalle. Ma nelle ultime ore un altro siparietto sta facendo impazzire gli utenti. Questa volta c’entra Rosy Chin.

Teatro di tutto la cucina della Casa, ma questa volta nessuna accusa alla chef come successo poco tempo fa con il cibo caduto a terra e poi servito o le ricette della tradizione stravolte, come quella della lasagna. Questa volta ci sono le bottiglie di liquore e di vino al centro della nuova polemica. Bottiglie che Beatrice Luzzi non ha più visto.

GF, Beatrice smaschera Rosy: “Che fine hanno fatto?”

Qualche settimana fa, Rosy Chin e Anita Olivieri sono state ‘sorprese’ a bere del limoncello di nascosto dagli altri concorrenti del Grande Fratello e la cosa non è piaciuta, tanto che sono state accusate di averle sottratte e nascoste al resto del gruppo. E ora ci risiamo, con le due che si sono versate il liquore nelle tazzine di caffè. “Io credo che se continuo con tutti sti caffè stanotte non dormirò“, il commento di Anita.

A fare la scoperta è stata Beatrice Luzzi, che ha chiesto spiegazioni direttamente alla chef: “Senti Rosy, ma ho trovato tre bottigliette di limoncello e brandy. Che fine hanno fatto quei contenuti?”. E lei, sicura: “Il limoncello l’ho usato per fare la panna cotta, credimi, era un dito così, uno sputino”.

Bea:Senti Rosy ma ho trovato tre bottigliette di Limoncello Brandy …



FIRST REACTION 👁️👄👁️#grandefratello pic.twitter.com/rsFeZW8N4R — M_art (@leo_Mmarti) January 24, 2024

Uscite i video di anita e rosy che si scolano il limoncello.



Rosy ha appena detto “ho usato il limoncello tutto per la panna cotta, era uno sputo… ci starebbe un goccio di limoncello vero?”



CHE FALSITÀ



MA DILLO CHE TE LO SEI BEVUTA, hai paura della nomination? #grandefratello pic.twitter.com/fcXrkyQA0s — Cristiana (@Cristia44732265) January 24, 2024

“Il brandy l’ho usato per sfumare quando ho fatto i paccheri, e il vino da tavola ciaone, nel senso che era come lo sputo di un lama”, ha aggiunto la chef non convincendo per niente l’attrice. Che infatti ha reagito così: “Tutto? Mannaggia, oh”. In tutto questo molti chiedono di mostrare in puntata i video di Anita e Rosy che bevono il liquore.