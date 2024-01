Se già la situazione al Grande Fratello era tesa, adesso Beatrice Luzzi ha una nuova nemica in Casa: Perla Vatiero. Nell’ultima diretta, quella di martedì scorso, Alfonso Signorini le ha messe faccia a faccia e mostrato quanto si sono dette alle spalle nei giorni antecedenti alla puntata. Ne è nato uno scontro di fuoco che ha inevitabilmente portato gli altri coinquilini a schierarsi. E a farsi anche due conti, perché poi non manca tanto alla finale.

E così concorrenti come Anita Olivieri e Massimiliano Varrese, ma anche Letizia Petris e Paolo Masella si sono detti molto solidali con la ex fidanzata di Mirko Brunetti, che tra l’altro è ripiombato in casa facendo intendere un interesse verso la ex. Ma hanno anche notato un dettaglio che li ha subito scatenati contro l’attrice romana. Che, ancora una volta, ha ottenuto una marea di preferenze dal pubblico.

Leggi anche: "Basta, lo dico una volta per tutte". Grande Fratello, Vittorio finalmente lo confessa a Beatrice





“Avete sentito?”: concorrenti GF contro Beatrice

Ma dopo la puntata Letizia Petris rivolgendosi a Paolo Masella, Perla Vatiero e Massimiliano Varrese ha parlato degli applausi del pubblico in studio. Ha infatti notato che per la prima volta gli applausi erano per un’antagonista di Beatrice: “Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?“.

Peccato che, come riporta il sito Biccy, i concorrenti non hanno idea adel fatto che tra il pubblico c’erano due pullman di fan calabresi di Giuseppe Garibaldi, in gita a Cinecittà, oltre a decine di fan dei Perletti. E così le considerazioni di Letizia, Paolo ha annuito e Massimiliano ha aggiunto di aver sempre previsto la “caduta” di Beatrice Luzzi e aggiunto che “Perla è finalmente quella persona che può prenderle lo scettro“.

Questi che ancora ascoltano gli applausi del pubblico quando gli stessi applausi li riceve anche Max!



È vero che Perla è molto amata, ma Bea lo è altrettanto non ha perso consensi e il pubblico generalista pende più per lei! Perciò in casa fumano qualcosa! #grandefratello — Ele'sOpinion🌻 (@EleC9599) January 24, 2024

Letizia “mamma mia che bello: è la prima volta che sento il pubblico applaudire contro bea e non pro Bea”



Massimiliano “eheh che ti avevo detto io? I CONTI SI FANNO ALLA FINE”



Paolo “meno male che c’aveva il team”



MA QUANTO FANNO PENA??? Quanto?#GrandeFratello pic.twitter.com/g2s9BYrdvb — Cristiana (@Cristia44732265) January 24, 2024

“Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso“, ha commentato l’attore. Anche Anita, ma in un’altra occasione, ha parlato di questo cambiamento: “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille. Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti“.