Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più in vista del panorama italiano. La sua esperienza lavorativa con Dazn l’ha resa celebre in tutta Italia e gli appassionati di calcio sono praticamente tutti impazziti per lei. Eppure però la sua vita non è contraddistinta esclusivamente da momenti positivi, infatti anche alla donna le critiche e gli insulti non mancano ed è ciò che è successo nelle scorse ore. Protagonista delle invettive un personaggio molto noto nel piccolo schermo.

A proposito di Diletta e del suo partner Can Yaman è uscita fuori una notizia molto particolare, rivelata dal paparazzo Paolone: “Diciamo che se si dovesse beccare Can con un’altra ragazza, diciamo che tra parentesi fa le corna a Diletta Leotta, penso che un 18-20 mila euro te li danno”. Il paparazzo ha anche svelato un altro retroscena molto strano: le tapparelle dell’abitazione della donna si abbasserebbero in maniera sospetta, quindi ci sarebbe da indagare su questa situazione”. Ma torniamo adesso a parlare degli attacchi.

Dopo aver lavorato a bordo campo durante la gara di campionato Inter-Udinese, valevole per l’ultima giornata di Serie A, su Twitter ha ricevuto da un collega un insulto quasi senza precedenti: “A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papeete. Questa è la front woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”. E non è tardata ad arrivare la replica da parte dello stesso Dazn.





A criticarla aspramente è stato il giornalista Paolo Bargiggia, che non ha assolutamente visto di buon grado il suo look. E Dazn ha scritto in risposta all’uomo: “Ci spiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di Dazn”. Da parte invece di Diletta Leotta al momento c’è stato il silenzio assoluto, ma non è da escludere che possa dire la sua nelle prossime ore per rispondere a Bargiggia.

A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa è la Front Woman di @DAZN_IT il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della @SerieA . Ma ballano anche sui cubi? May 23, 2021

Sotto il post Twitter di Paolo Bargiggia, diversi utenti hanno preso le difese di Diletta Leotta: “Ma che commento è nei confronti di una collega?”, “Lei è solamente brava e bella”, “Ah, ma quindi c’è bisogno di un dress code?”, “Sei stato squallido”, “Sei vergognoso, dovresti cancellare questa roba”. E poi: “Siamo nel 2021, questo tuo commento è fuori luogo”, “Incredibile che qualcuno la pensi ancora così”.