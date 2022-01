Tra Ida Platano e Diego Tavani non c’è stato il lieto fine a Uomini e Donne. La storia sembrava procedere a gonfie vele, quando lui all’improvviso si è tirato indietro. La dama gli aveva chiesto di uscire insieme e proseguire il rapporto al di fuori dello studio, ma il cavaliere non l’ha seguita. Erano anche caduti i petali rossi, ma prima di lasciare il parterre Ida Platano ha avuto un chiarimento con Tina Cipollari.

Ida Platano ha voluto precisare all’opinionista che le frasi dure ricevute in questi mesi le hanno fatto male e l’essere chiamata “donnina” l’ha fortemente ferita. Mentre le due si scontravano alla ricerca vana di un chiarimento, il cavaliere si è fatto avanti e ha reclamato attenzione: “Io mi siedo e non esco più, te lo potevi risparmiare questo chiarimento in un momento così intimo tra noi” ha tuonato. Tutti hanno capito che non sarebbe più uscito con Ida Platano che lo ha definito una “grande delusione”.

Diego Tavani in una successiva intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne ha spiegato che c’erano problemi emersi prima della scelta del cavaliere e, stando alle sue parole, Ida Platano sarebbe stata al corrente di questi dubbi: “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”.





Uomini e Donne è tornato in onda da qualche giorno, ma di Diego Tavani non c’è traccia. Ida Platano è stata più volte ripresa ed è anche intervenuta nella puntata in cui Gemma Galgani ha smascherato il cavaliere Leonardo. Ma si nota l’assenza di Diego Tavani nel parterre di Uomini e Donne. In molti hanno fatto due ipotesi che dopo la fine della storia con la dama: che sia andato via volontariamente o che sia stata la redazione a mandarlo via.

In realtà la situazione è ben diversa: quando sono state registrate le puntate che stanno andando in onda in questi giorni Diego Tavani si trovava in quarantena, poiché risultato positivo al Covid-19. Va comunque detto che queste registrazioni sono avvenute a inizio dicembre. Dunque, è probabile che il cavaliere romano non sia mai andato via e che presto torni sul piccolo schermo.