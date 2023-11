Questa che stiamo per darvi è una notizia che sarebbe davvero clamorosa. A pochi mesi dalla rottura, i due volti di Canale 5 potrebbero essere tornati insieme. Non stiamo solamente parlando di indiscrezioni campate in aria, ma di qualcosa di certamente più concreto. Infatti, è stata diffusa online una foto che li vede insieme, l’uno al fianco dell’altra. E ovviamente il web è letteralmente impazzito di gioia perché in tanti tifavano per questa possibilità.

Dunque, si è in attesa di una reazione ufficiale dei protagonisti, ma questi due volti di Canale 5 sarebbero tornati insieme, secondo quanto ipotizzato da molti in rete, in particolare sul social network X. Avevano capito, dopo un’importante esperienza televisiva, che non fossero più fatti per stare assieme ma ora potrebbe esserci stato il cosiddetto colpo di scena. E il loro rapporto potrebbe essere cambiato improvvisamente.

I due volti di Canale 5 sarebbero tornati insieme, pochi mesi dopo la rottura

Entrando più nello specifico, i due volti di Canale 5 che potrebbero essere tornati insieme hanno preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia avevano optato per l’uscita da single dal reality show, dato che non c’erano più le basi per continuare quella storia d’amore. Eppure adesso si sono rivisti e questo ha dato una sterzata clamorosa al loro legame. Chissà se non possa rinascere davvero qualcosa di speciale.

Ad essersi rimessi insieme sarebbero Francesca Sorrentino e Manuel Maura, i due ex concorrenti di Temptation. Ovviamente non possiamo darvi la conferma definitiva, anche perché non c’è nessuna foto di un loro bacio o di qualche gesto intimo. Nell’istantanea sembrano parlarsi, ma già il fatto di essere stati così vicini ha fatto esultare moltissimi utenti. E vediamo in particolare che tipo di reazioni sono avvenute sul web.

I fan di Francesca e Manuel hanno scritto: “Sono i più belli”, “Se lo meritano Francesca e Manuel”, “Noi ci abbiamo sempre creduto”. Non resta che aspettare qualche altro dettaglio dei due per capire se stiano davvero tornando a formare una coppia.